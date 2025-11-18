Paul Janke sucht Date für neue "Bachelor in Paradise"-Lady

Normalerweise steht Paul Janke (44) bei Bachelor in Paradise nur hinter der Bar. Doch in Folge vier bekommt er eine besondere Aufgabe. Er interviewt die männlichen Kandidaten, um das perfekte Date für die neueste Single-Dame auszuwählen. Lissy Korac, bekannt aus der ersten Staffel von Die Bachelors, gesellt sich nämlich zu den TV-Stars hinzu. Nach intensiven Gesprächen entscheidet sich Amor Paul für Jan Hoffmann. Bei dem Date scheint dann die Chemie zu stimmen. "Paul, du Legende! Nicht nur wirklich gute Drinks, sondern auch eine sehr gute Frauenwahl getroffen", freut sich der Ex von Sharon Battiste (34).

Auch Lissy ist von ihrem Gegenüber begeistert. "Das war ein richtig herzliches erstes Kennenlernen mit Jan, und daran kann man sehr gut anknüpfen", schwärmt sie. Doch das Nordlicht ist nicht der einzige interessante Mann für die 31-Jährige. Mit dem Ex-Bachelor David Jackson hatte sie schon einmal eine Kennenlernphase. Diese Verbindung war ursprünglich an zeitlichen Komplikationen und unterschiedlichen Erwartungen gescheitert, ließ bei beiden jedoch einen bleibenden Eindruck zurück. Das erneute Zusammentreffen weckt nun alte Gefühle. David hofft: "Ich will herausfinden, ob da noch was ist oder sein kann."

Im Vorfeld wurden die Kandidaten von "Bachelor in Paradise" im RTL-Interview gefragt, auf wen sie in der Villa keine Lust hätten. David machte darin deutlich, dass er sich vor allem auf neue Gesichter freue, sagte allerdings auch: "Es gibt keine Person, die ich auf keinen Fall im Paradies wiedersehen wollen würde." Ob er nun ausgerechnet mit einer Person anbandeln wird, die er schon aus dem echten Leben kennt, bleibt spannend zu beobachten.

RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

RTL Lissy Korac, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL David Jackson, "Der Bachelor" 2023