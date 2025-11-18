Fans sind total verwirrt: Hat Michael Klotz etwa einen Sohn?

Die Fans von Michael Klotz (27) stehen derzeit vor einem Rätsel. Nachdem seine Ex-Partnerin Edda Pilz (24), mit der er Das Sommerhaus der Stars gewann, auf Instagram ein viel beachtetes Video veröffentlichte, herrscht große Verwirrung. Im Clip listete die Influencerin unter dem Titel "Dinge, die mein Ex gemacht hat, während er mich betrogen hat" verschiedene Handlungen ihres ehemaligen Partners auf – ohne jedoch einen Namen zu nennen. Darunter auch, dass er ihr einen Adventskalender mit Liebesbriefen schenkte. Doch eine Aussage sorgte besonders für Aufsehen: "Er hat mir seinen Sohn vorgestellt", behauptete die ehemalige Are You The One?-Kandidatin überraschend. Ob der 27-Jährige tatsächlich einen Sohn hat, ist offiziell unbekannt, doch zahlreiche Kommentare wie "Er hat einen Sohn? Ich bin geschockt!" zeigen, wie Fans auf die Enthüllung reagieren.

Während Edda mit ihrer Behauptung für Gesprächsstoff sorgt, gibt es von Michael bislang noch keinerlei Stellungnahme. Weder in Interviews noch in sozialen Medien hat sich der Reality-Neuling zu den Gerüchten geäußert. Dass die 24-Jährige private Themen im Netz teilt, ist nicht neu. Im selben Video spricht sie auch über gemeinsame Tattoos und vermeintliche Lügen ihres Ex-Freundes. Doch vor allem das erwähnte Kind sorgt für Nachfragen, denn bisher gab es keinerlei Hinweise darauf, dass Michael Vater sein könnte. Die Fans beschäftigen sich auch mit der Frage, wie alt das Kind sein könnte, doch dazu gibt es ebenso keine Informationen.

Dass Michael und Edda bereits seit fünf Monaten getrennte Wege gehen, hat RTL gestern offiziell bestätigt – und das sogar noch vor der Ausstrahlung des großen Sommerhaus-Wiedersehens. Nach ihrem TV-Sieg reisten die beiden zwar noch gemeinsam in den Urlaub, doch endete die Beziehung noch am Gepäckband des Flughafens. "Aus meiner Sicht habe ich es irgendwann dann halt einfach endlich geschafft, mich aus dieser Verbindung zu lösen. Das war ja auch keine Beziehung mehr, das war einfach nur noch eine emotionale Abhängigkeit. Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen", sagte die Influencerin im Gespräch mit Frauke Ludowig (61).

RTL Micha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025