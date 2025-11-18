Angebliche Beweise: Ist Michael Klotz Edda fremdgegangen?

Bei der mit Spannung erwarteten Das Sommerhaus der Stars-Reunion flogen zwischen Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24), dem mittlerweile getrennten Siegerpaar des Formats, die Fetzen. Was zunächst wie eine hitzige Diskussion über ihre gescheiterte Beziehung wirkte, entwickelte sich schnell zu einem handfesten Skandal. Reality-Kollege Pascal Zadow (28) meldete sich zu Wort und sorgte mit einer brisanten Behauptung für Aufsehen: Er und seine Partnerin hätten von einer Arbeitskollegin erfahren, dass diese mit Michael geschlafen habe, und sie könnten das sogar beweisen. Edda verlangte daraufhin Klarheit: "Bist du mir fremdgegangen?" Micha versuchte, die Situation zu entschärfen, und erklärte, dass es während der Beziehung "Trenn-Phasen" gegeben habe: "Ich sage mal so, wenn man getrennt ist, und das kam auch ganz oft von Edda, und ich bin dann unterwegs mit meinen Freunden, klar kann dann mal was passieren, aber da war ich ja faktisch nicht in der Beziehung. Wusste ich ja nicht, dass wir drei Tage später wieder zusammenkommen."

Doch Edda widersprach energisch und machte deutlich, dass es eine solche Pause nicht gegeben habe. Laut ihrer Aussage fand die Affäre mit Pascals Kollegin an einem Tag statt, an dem sie und Michael noch frisch zusammengezogen waren. Sie schilderte, dass Michael am Morgen nach der angeblichen Affäre zu ihr nach Hause kam und sie ahnungslos blieb, bis sie nach der Sommerhaus-Ausstrahlung alles erfuhr. "Hätte ich das gewusst, hätte ich die Beziehung nie weitergeführt", betonte sie. Als Edda später auch noch von angeblichen Seitensprüngen auf Mallorca mit drei anderen Frauen berichtete, zog er die ganze Situation schließlich ins Lächerliche.

Schon im Sommerhaus hatten Michael und Edda immer wieder öffentlich miteinander gestritten. Auch abseits der Kameras gerieten sie weiter aneinander, und Edda stichelte mehrfach subtil gegen ihren Ex. Vor drei Wochen eskalierte der Streit dann öffentlich auf Instagram: Michael richtete eine scharfe Botschaft direkt an die Influencerin: "Deine ganzen Storys und dein Opfergetue sind zu viel. Ich habe dir mehrmals gesagt: Krieg dich in den Griff. Jetzt soll ich Angst haben? Wenn du auspackst? Bitte pack aus! Bitte! Dann packe ich auch aus."

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025