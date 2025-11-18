Darum hatten Sommerhaus-Edda und Micha keinen Sex mehr

Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars gerieten Michael Klotz (27) und Edda Pilz (24) heftig aneinander. Das inzwischen getrennte Sieger-Paar stritt vor laufenden Kameras darüber, warum zwischen ihnen körperlich nichts mehr lief. Edda schilderte, sie habe sich in der Beziehung unter Druck gesetzt gefühlt, während Micha darauf beharrte, Edda habe das Thema Sex als Druckmittel benutzt. Beide hielten einander Doppelmoral vor. Die Stimmung kippte schnell, als frühere Aussagen aus dem Haus erneut auf den Tisch kamen und jeder seine Sicht durchsetzen wollte.

Edda erklärte beim Wiedersehen ausführlich, was sie belastet habe: "Ich wurde ja immer wieder damit unter Druck gesetzt, dass ich ihn endlich wieder melken soll, ihn ranlassen soll, mit ihm schlafen soll. Man sieht es ja im Sommerhaus. Der Körper macht irgendwann zu." Zusätzlich habe es Drohungen gegeben, die sie besonders trafen: "Wenn man dann gleichzeitig noch mit den Worten unter Druck gesetzt wird: 'wenn du mich nicht bald wieder ranlässt, muss ich es mir woanders holen, dann muss ich dir fremdgehen', dann macht es die Sache natürlich auch nicht besser." Michael widersprach der Darstellung. Er warf Edda vor, selbst Grenzen zu überschreiten und sprach von "Sex-Erpressung": "Du hast mich doch damit sogar erpresst und hast gesagt: 'Wenn du mir Kleider kaufst, dann machen wir nächste Woche wieder', dann habe ich dir Kleider bestellt. Du hast dieses Thema benutzt, mich damit erpresst sogar und spielst jetzt wieder eine Doppelmoral aus." Am Ende stand Aussage gegen Aussage, begleitet von gegenseitigen Vorwürfen der Doppelmoral.

Das ehemalige Paar, das während der Show für viele Schlagzeilen sorgte, begegnet sich mittlerweile wenig wohlwollend. Edda und Michael hatten vor ihrer Teilnahme der Öffentlichkeit gerne Einblicke in ihre Beziehung gewährt, doch schon während der Dreharbeiten ließ sich erkennen, dass es zwischen den beiden immer wieder Spannungen gab. Dennoch bleiben beide als eigenständige Reality-TV-Stars bei ihren Fans präsent, auch wenn sie offensichtlich keine gute Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit in der Show behalten haben.

Instagram / edda.elisa Micha und Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025