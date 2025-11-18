Neue Show: Kai Pflaume und Knossi gehen auf Hochzeitsreise

Kai Pflaume (58) und Jens "Knossi" Knossalla (39) laden mit ihrer neuen Doku-Reihe zu einer ganz besonderen Weltreise ein: "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" startet am 13. Dezember in der ARD-Mediathek, bevor die erste Folge am 23. Dezember im Ersten ausgestrahlt wird. Die beiden Moderatoren waren dafür in den letzten Monaten unterwegs, um weltweit Hochzeitszeremonien zu begleiten. Von einer traditionellen Charro-Hochzeit in Mexiko über eine mongolische Nomadenfeier bis hin zu einer viertägigen Hennazeremonie in Delhi – die fünf Episoden präsentieren jeweils ein Brautpaar und die dazugehörigen Bräuche aus Mexiko, Ghana, Indien, der Mongolei und Vanuatu.

Die Idee für das neue Konzept stammt laut eigener Aussage von Kai, der von dem Projekt als "unvergesslichem Abenteuer" spricht. "Jede Hochzeit erzählt etwas über Werte, Familie, Religion, Kultur und Liebe – Themen, die uns alle verbinden", so der Moderator in der Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. In der Doku geben Paare nicht nur Einblicke in ihre Bräuche, sondern erlauben es den Zuschauern, tief in persönliche und kulturelle Hintergründe einzutauchen. Begleitet von einer Produktion der Hamburger Flow Media Company entstand eine emotionale und abwechslungsreiche Reise, die für Kai und Knossi auch lehrreiche Momente parat hielt.

Die Zusammenarbeit zwischen dem erfahrenen Moderator und dem Social-Media-Star resultierte aus ihrer bewährten Chemie, die sie bereits auf Kais YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" unter Beweis gestellt hatten. Als gänzlich unterschiedliche Charaktere ergänzen sich die beiden perfekt, was die Doku mit humorvollen und zugleich bewegenden Augenblicken bereichert. Knossi, bekannt für seine authentische und zugängliche Art, gesteht: "Es war verrückt zu sehen, wie Liebe überall anders, aber doch auch ähnlich gefeiert wird." Ihr gemeinsamer Blick auf das Thema Liebe verspricht interessante Einblicke – nicht nur in die fremden Ritualwelten, sondern auch in die Dynamik ihrer ungewöhnlichen Moderationspartnerschaft.

ARD/Julian Bogner Knossi und Kai Pflaume bei "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"

