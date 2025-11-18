Wie Mama Angelina Jolie früher: Knox trägt bunten Pixie-Cut

Angelina Jolies (50) Sohn Knox (17) hat sich am Wochenende mit einem auffälligen neuen Look gezeigt und dabei Erinnerungen an seine berühmte Mutter geweckt. Auf Bildern, die Page Six vorliegen, trägt der 17-Jährige eine pastellfarbene, stachelige Pixie-Frisur, die stark an Angelinas ikonischen Stil aus dem Jahr 1998 erinnert. Damals präsentierte die Schauspielerin in ihrem Film "Playing by Heart" einen knallpinken Bob. Knox, der bei einem Lebensmitteleinkauf mit einem Freund im Lazy Acres Market in Los Feliz, Kalifornien, gesichtet wurde, kombinierte den Look mit einem hellrosa Sweatshirt und mit Blumen bestickten Jeans.

Es ist nicht das erste Mal, dass eines von Angelinas Kindern der Schauspielerin optisch Tribut zollt. Knox' Schwester Shiloh (19) hatte im April mit einer geflochtenen Frisur einen Stil heraufbeschworen, der stark an Angelinas Look in ihren "Tomb Raider"-Tagen erinnert. Auch Zahara (20) sorgte im September bei einer Filmpremiere für Aufsehen, als sie ein weißes, drapiertes Kleid trug, das Fans an die berühmte Robe erinnerte, mit der Angelina 2004 bei den Oscars begeisterte. Obwohl die Jolie-Pitt-Geschwister in der Öffentlichkeit zurückhaltend auftreten, gelingt es ihnen offenbar immer wieder, durch solche modischen Entscheidungen die Verbindung zu ihrer berühmten Mutter zum Ausdruck zu bringen.

Angelina Jolie teilt sechs Kinder mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61): Maddox (24), Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne. Nach einer turbulenten Scheidung haben sich alle sechs Kinder laut Berichten für ein enges Verhältnis zu ihrer Mutter entschieden. In Interviews hat Angelina in der Vergangenheit immer wieder betont, wie stark sie ihre Kinder durch schwierige Zeiten gebracht haben: "Meine Kinder haben mich gerettet", verriet sie 2023 gegenüber Vogue. Der Hollywood-Star wurde im Alter von 26 Jahren zum ersten Mal Mutter, was sie als eine tiefgreifende Wende in ihrem Leben bezeichnete.

Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, November 2024

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015