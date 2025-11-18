Tom Cruise versteht das Ehe-Aus von Ex Nicole als "Karma"

Tom Cruise (63) hat laut Berichten der International Business Times auf die Trennung seiner Ex-Frau Nicole Kidman (58) von Keith Urban (58) reagiert. Der Schauspieler soll die Neuigkeiten "genau verfolgt" haben und empfindet die Situation wohl als eine Art "Karma" für die damalige Zeit nach ihrer eigenen Scheidung. Ein Insider erklärt, Tom habe damals jegliche Schuld für die Trennung zugeschrieben bekommen, während Nicole Mitgefühl erfuhr. "Als Tom und Nicole sich getrennt haben, bekam er die ganze Schuld und sie das ganze Mitgefühl ab. Er wurde als der Bösewicht dargestellt... das ist ihm jahrelang nachgehangen", erklärte die Quelle und ergänzte: "Tom war sehr verletzt darüber, wie Nicole damals mit der Trennung umging. Sie ging ins Fernsehen, machte Anspielungen auf seine Körpergröße und stellte sich selbst als Opfer dar, während er schwieg und alles einsteckte."

Mit der Trennung fühle sich Tom nun "im Recht bestätigt", wie der Informant weiter behauptet: "Es hat ihn genervt, dass dieser Kerl als heldenhafter Retter dargestellt wurde, der Nicole sozusagen auf einem weißen Pferd aus den schrecklichen Erinnerungen an ihre Ehe gerettet hat." Dennoch empfinde er nicht nur Genugtuung, sondern auch Mitleid mit seiner Ex: "Er verfolgt die Scheidungsnachrichten genau und zum Teil tut sie ihm leid, weil er weiß, wie sehr sie leidet. Zugleich erlaubt er sich aber auch, sich ein bisschen auf die Schulter zu klopfen und sagt engen Vertrauten, dass das nun das Karma sei, das zuschlägt. Unterm Strich: Er fand, es war ein überbewertetes Paar, das von Anfang an wenig gemein hatte – und jetzt sei er bestätigt worden."

Nicole hatte die Scheidung von Keith in Nashville eingereicht und als Grund unüberbrückbare Differenzen angeführt. Laut Quellen hatte die Schauspielerin bis zuletzt versucht, die Ehe zu retten, während Keith offenbar bereits abgeschlossen hatte. Auch die Kinderbetreuung regelte das Ex-Paar laut Page Six unter sich: Nicole wird weiterhin die Hauptbetreuung ihrer beiden Töchter Sunday und Faith zugesprochen. Keith soll sie über das Jahr hinweg nur für wenige Wochen sehen. Zusätzlich kursieren Gerüchte, Keith habe bereits eine neue Partnerin an seiner Seite. Diese soll jünger sein, allerdings bleibt ihre Identität bislang unbekannt.

IMAGO / Landmark Media Tom Cruise und Nicole Kidman

Imago Tom Cruise bei der Premiere von "Mission: Impossible – Fallout" in Seoul, 16. Juli 2018

Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas