Auf Event: Jennifer Aniston strahlt neben Partner Jim Curtis

Großer Auftritt in Beverly Hills: Jennifer Aniston (56) erschien beim "Elle Women in Hollywood"-Event in Begleitung ihres neuen Partners Jim Curtis. Die Schauspielerin, die zu den Geehrten des Abends gehörte, betrat den roten Teppich zwar alleine, posierte aber später am Abend lächelnd für gemeinsame Fotos, die Daily Mail vorliegen, neben dem neuen Mann an ihrer Seite. Auch beim Dinner nahm Jim an Jennifers Seite Platz. Für das Paar ist es das erste große Event, das sie offiziell zusammen besucht haben.

Schon vor der Gala hatte Jennifer in einem Elle-Interview über die Beziehung gesprochen – und fand liebevolle Worte für Jim. "Er ist außergewöhnlich", sagte sie dem Magazin Elle. Und das ihrer Darstellung zufolge nicht nur, weil er Hypnosetherapeut ist: "Hypnose ist eines der vielen Dinge, die er macht. Er ist ziemlich außergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen", erklärte die Friends-Darstellerin. "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich und will Menschen helfen, ihre Traumata und ihre Stagnation zu überwinden, hin zu Klarheit. Es ist eine schöne Sache, sein Leben dem zu widmen", sagte Jennifer dem Magazin. Die beiden sorgten erstmals über das lange Wochenende zum 4. Juli für Schlagzeilen, als sie gemeinsam auf Mallorca gesehen wurden. Im September unterstützte Jim sie bei der Premiere der dritten Staffel ihres Apple-TV+-Dramas "The Morning Show" – damals noch ohne gemeinsames Posieren für die Kameras.

Persönlich läuft es nach Angaben ihres Umfelds harmonisch. Laut dem Magazin People sei die Beziehung "anders" und Jennifer sei "sehr aufgeregt darüber". "Es ist offensichtlich, dass sie ihn bewundert. Sie spricht darüber, dass er eine erstaunliche Energie hat, und sie liebt, was er beruflich macht, weil es Menschen wirklich hilft, sie selbst eingeschlossen", zitierte das Magazin eine Quelle. Jim sei "freundlich und geerdet" und Jennifer "wirkt, als fühle sie sich sehr sicher mit ihm", heißt es weiter. Eine weitere Quelle sagte dem Magazin: "Alles in ihrem Leben ist zusammengekommen und sie ist begeistert, Curtis ist der Beste." Jennifer war zuvor mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux verheiratet. Heute konzentriert sich die Schauspielerin neben ihrer Arbeit vor allem auf enge Freundschaften und ihr privates Umfeld.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City