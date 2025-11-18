Ermittlungen gegen Diddy: Neue Vorwürfe belasten den Star

Neue Ermittlungen gegen Sean "Diddy" Combs sorgen in den USA für Wirbel. Das L.A. County Sheriff’s Department prüft erneut Vorwürfe mutmaßlicher sexueller Übergriffe, nachdem eine Polizeidienststelle in Florida einen Hinweis weitergegeben hat. Laut ABC News stammt der Bericht aus Largo, wo bereits im September ein Mann Anzeige erstattet haben soll. Der Kläger ist Musikproduzent Jonathan Hay, der sich zuvor in gelöschten Posts selbst als einer der "John Does" bezeichnete. Die Vorwürfe betreffen Vorfälle aus den Jahren 2020 und 2021, bei denen Hay angibt, Opfer von Diddys Übergriffen geworden zu sein. Fotos und Videos sollen laut Hay seine Version der Ereignisse belegen. Diddys Management ließ gegenüber Bild lediglich verlauten: "Dazu können wir uns derzeit nicht äußern."

Hay behauptet, 2020 habe Diddy ihn dazu gedrängt, eine intime Handlung zu vollziehen, während sich der Rapper vor ihm selbst befriedigt habe. Im Jahr darauf sei er von C.J. Wallace, dem Sohn der Rap-Ikone Notorious B.I.G. (†24), an einen Ort gebracht worden, wo Diddy angeblich versucht habe, ihn unter Zwang zu oralen Handlungen zu nötigen. Während die Ermittlungen laufen, sorgt der Alltag des Rappers hinter Gittern für weitere Schlagzeilen: Im Fort-Dix-Gefängnis in New Jersey wurde ihm wegen eines unerlaubten Drei-Wege-Telefonats 30 Tage von der möglichen Gutschrift für gute Führung abgezogen. Den separaten Vorwurf, er habe selbstgebrauten Alkohol getrunken, wiesen sowohl sein Team als auch ein Gefängnismitarbeiter gegenüber Bild zurück.

Abseits der Ermittlungsdetails bleibt Diddy eine der prägenden Figuren des Hip-Hop, die Popkultur und Geschäftswelt gleichermaßen beeinflusst hat. Der Rapper und Produzent baute über Jahre ein Imperium aus Musik, Mode und Spirituosen auf, pflegte enge Beziehungen in die New Yorker Szene und arbeitete mit Stars aus Rap und R&B. In seinem privaten Umfeld ist der Unternehmer als Vater seiner sieben Kinder präsent, zu denen er in Interviews immer wieder die besondere Bindung betonte. Freundschaften und Familienbande spielten für den in New York aufgewachsenen Musiker stets eine große Rolle, sei es in gemeinsamen Projekten, bei öffentlichen Auftritten oder in stilleren Momenten fernab der Bühne.

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper

