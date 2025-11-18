Samira und Serkan Yavuz werden Weihnachten getrennt feiern

Das Ex-Paar Samira Yavuz (31) und Serkan Yavuz (32) hat bestätigt, dass es das diesjährige Weihnachtsfest nicht gemeinsam verbringen wird. Serkan erklärte in einer aktuellen Folge seines Podcasts "UnREAL": "Samira und ich werden nicht gemeinsam Weihnachten feiern." Trotz der Trennung wird der Realitystar die gemeinsamen Töchter sehen, die die Feiertage zumindest teilweise mit ihm und seinen Eltern verbringen werden. Auch in Zukunft werden sie keine anderen Feste mehr zusammen begehen, was laut Serkan eine gemeinsame Entscheidung war.

Für ihn liegt der Fokus ganz klar auf dem Wohlergehen der Kinder. Gemeinsame Feiern könnten belastend für die Kleinen sein, da sie die Anspannung zwischen den Eltern mitbekommen würden. "Das Wohl meiner Kids steht immer im Vordergrund", betonte der Realitystar. Beide Elternteile haben sich darauf verständigt, die Kinder vor jeglichem Stress zu schützen. Serkan machte zudem deutlich, dass ein Liebes-Comeback ausgeschlossen sei und der Kontakt zwischen ihm und Samira sich ausschließlich auf die Töchter beschränkt.

Bereits vor zwei Wochen machte Serkan in der Show "Iconic Drama" bei Sam Dylan (34) deutlich, dass ein Liebes-Comeback mit Samira für ihn nicht infrage kommt. "Das ist für mich abgeschlossen. Es ist besser so. Wir sind gute Eltern, und das ist, glaube ich, das Beste, was wir machen können", äußerte der TV-Star damals. Zuvor hatten sich die beiden nach ihrer Trennung sogar wieder angenähert, doch spätestens nach einem großen Streit während des Oktoberfests war für Serkan Schluss.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024