"Cool": Stella Stegmann erzählt von offener Ehe ihrer Eltern

Stella Stegmann (28) sorgt erneut für interessante Einblicke in ihrem Podcast "Sassy Bubble". Dieses Mal sprach der Reality-TV-Star über ihre Kindheit und das ungewöhnliche Eheleben ihrer Eltern. Bereits als Kind bemerkte sie, dass ihre Eltern nicht immer treu waren und auch mit anderen Menschen romantische oder körperliche Beziehungen eingingen. Sie schilderte beispielsweise, wie ihre Mutter von einem verletzten Verehrer mit Anrufen bombardiert wurde. Auch ihrem Vater kam Stella auf die Schliche, als sein Kilometerstand am Auto nicht zu seiner angeblichen Tagesroutine passte.

Lange Zeit dachte Stella, es handle sich bei den Affären ihrer Eltern um heimliche Seitensprünge. Erst Jahre später erfuhr sie, dass zwischen den beiden eine Art offene Ehe bestand und alles auf gegenseitigem Einverständnis beruhte. "Ich fand es jetzt im Nachhinein super spannend, mit ihr darüber zu reden, weil sie meinte, dass sie das untereinander abgesprochen haben", erklärte sie. Ihre Podcast-Partnerin Cassy Cassau gab dem Modell ebenfalls Zuspruch und nannte es "cool". Für Stella sei es beruhigend zu wissen, dass die Beziehungen außerhalb der Ehe ein offener und ehrlicher Bestandteil des Zusammenlebens ihrer Eltern waren.

Auch in der Vergangenheit machte Stella mit Aussagen in "Sassy Bubble" von sich reden. Der Podcast bietet der Ex-Bachelorette die Möglichkeit, über persönliche Themen zu sprechen und auf Kritik einzugehen. Zuletzt sorgte sie mit ihrer Abwehr der "Pick Me Girl"-Vorwürfe für Aufsehen, nachdem sie sich bei Love Island VIP zu Schönheitsidealen äußerte. Ehrlichkeit und Offenheit prägen sowohl ihre Auftritte in der Öffentlichkeit als auch ihre Gespräche im Podcast, wo sie nicht davor zurückschreckt, private Einblicke wie diesen aus ihrer Kindheit zu teilen.

gbrci / Future Image / ActionPress Stella Stegmann, TV-Bekanntheit

Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Stella Stegmann, Juli 2025

IMAGO / Horst Galuschka Stella Stegmann beim 29. RTL Spendenmarathon im November 2024