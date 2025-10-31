Josh Stanley verrät: So teuer ist ein Partyabend in Monaco

Josh Stanley (29) plaudert aus dem Nähkästchen: Der Reality-TV-Star sorgt aktuell bei Love Island VIP für Gesprächsstoff – und gibt jetzt einen Einblick in seinen Alltag zwischen Palmen, Pool und Partys. Der Musiker lebt in Monaco und weiß, was die Nächte im Fürstentum wirklich kosten. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Josh, wie groß die Preisspanne für einen Abend sein kann: "Ein Abend in Monaco ist gar nicht so teuer, wie viele denken."

Josh wohnt in Monaco, einer Stadt, die oft als Treffpunkt für den internationalen Jetset gilt und für ihren Luxus bekannt ist. Doch seine Perspektive zeigt, dass ein nächtlicher Ausflug dort sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem, wie und wo man feiert. Konkret wird Josh bei den Zahlen: "Es kann 50 Euro kosten – oder auch mal 800 Euro pro Person. Und das ist noch ohne Alkohol."

Josh, der als Musiker und auch durch TV-Shows wie Are You The One? und "Love Island VIP" bekannt wurde, genießt das Leben im Fürstentum mit Meerblick und kurzen Wegen. Der Realitystar zeigt sich in sozialen Medien oft locker und publikumsnah, teilt aber ebenso gerne Momente, die seinen Sinn für Stil und Lifestyle unterstreichen. Freunde beschreiben ihn als humorvoll und spontan, jemand, der gerne Leute zusammenbringt und Abende organisiert. Bei "Love Island VIP" sorgt genau diese Mischung aus Charme und Leichtigkeit dafür, dass er und sein Couple Stella Stegmann (28) wie ein eingespieltes Team wirken.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Sonstige Josh Stanley, 2025

Sonstige Josh Stanley, Realitystar

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025