Das halten die Fans vom "Love Island VIP"-Gewinner-Couple

Stella Stegmann (28) und Josh Stanley (29) sind die strahlenden Gewinner von Love Island VIP – und feiern ihren Triumph prompt mit einem gemeinsamen Tanzvideo auf Instagram. In dem Clip, der am Abend nach dem Finale online ging, lachen die beiden in die Kamera, halten sich eng und wirken gelöst. "Spoiler Alert – aber wir sind einfach so happy", schreibt Stella zu den Szenen. Gedreht wurde das Video offenbar direkt nach der Show, die in Spanien aufgezeichnet wurde. An ihrer Seite: Josh, der Realitystar und Musiker, der im Clip immer wieder zu Stella rüberschaut. In den Storys zeigen die beiden zudem kurze Ausschnitte vom Set, halten den Pokal in die Kamera und bedanken sich bei der Community, die in den Kommentaren zum neuen Clip direkt unmissverständlich reagiert.

Unter dem Post sammelten sich die Glückwünsche im Sekundentakt. "Perfektes Match", jubelt ein Fan, ein anderer kommentiert: "Sowas von verdient!" Auch Sätze wie "Gönne es euch von Herzen" und "Wir lieben alles daran!" tauchen vielfach auf. Eine Frage bleibt jedoch offen, die auch in den Kommentaren immer wieder deutlich wird: Sind Stella und Josh nach dem Inselabenteuer nun auch abseits der Kameras ein Paar? Darauf geben die beiden bisher keine Antwort. Stattdessen rücken sie – vielleicht auch ein wenig zur Ablenkung – in ihren Posts und Storys die gemeinsame Freude über den Sieg in den Fokus.

Stella, die als Model und Reality-TV-Darstellerin bekannt wurde, pflegt seit Längerem einen sehr direkten Draht zu ihrer Community und teilt private Momente gern mit Augenzwinkern. Josh, der sich neben seinen Reality-Auftritten auch als Musiker präsentiert, gibt auf Social Media Einblicke in seinen Alltag im Tonstudio und bei kleinen Gigs. Vor wenigen Tagen machten bereits Hinweise die Runde, welches Couple am Ende den Titel holt – das Finale lieferte nun die Bestätigung auf großer Bühne.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

