Jeje-Umut-Drama: Darum hatte Stella kein schlechtes Gewissen

In den aktuellen Folgen von Love Island VIP sorgt eine Dreiecks-Konstellation für Aufruhr: Umut Tekin (28), eigentlich seit Tag eins ein Couple mit Jeje Lopes bildet, bekundete sein Interesse an Stella Stegmann (28). Diese Offenbarung ließ die Emotionen aufkochen, nicht zuletzt, weil Stella Jeje selbst von den Avancen berichtete. Doch wie sieht die einstige Bachelorette heute auf die hitzige Situation zurück? Ein schlechtes Gewissen hat sie nach eigenen Aussagen definitiv nicht. "Ich finde, dass mich da keine Schuld trifft. Jeder hat sich am Anfang so ein bisschen seine Optionen offengehalten – das gehört da ja auch irgendwo dazu, weil man nie weiß, was passiert und keiner will die Villa direkt verlassen", erklärt sie im Interview mit Promiflash.

"Ich habe schon gemerkt, dass Umut von Anfang an Interesse hatte – das ist irgendwo auch ein Kompliment. Für mich war es aber eher freundschaftlich", betont Stella. Ihr sei jedoch wichtig gewesen, Jeje zu warnen, da sie klarstellen wollte, dass sie hinter den Frauen der Villa stehe. Schwierigkeiten sah sie vor allem in der mangelnden Kommunikation zwischen dem Couple. "Sie hat gedacht, er meinte, sie sei die Einzige – aber er hat eigentlich gesagt, sie ist seine Nummer eins. Das klingt ähnlich, ist aber was anderes", verdeutlicht die 28-Jährige gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Und mal ehrlich: Auch Jeje hat ihre Optionen offengehalten. Ich finde, dann sollte es für Umut genauso in Ordnung sein."

Während Stella kein romantisches Interesse an Umut zeigte, funkte es zwischen ihr und einem anderen Kandidaten – Josh Stanley (29). Dieser machte zuletzt jedoch eine Offenbarung, die sie an ihrer Verbindung zweifeln ließ. Im Spiel "Ich hab noch nie" enthüllte der ehemalige AYTO-Teilnehmer, in seinem Leben noch nie geliebt zu haben. "Ich hatte so Lust, aber nicht Love", gestand er. Stella hatte daraufhin Bedenken, dass seine mangelnde Erfahrung in der Liebe ihr aufkeimendes Verhältnis negativ beeinflussen könnte. "Ich möchte nicht verletzt werden. Wie hoch ist dann bitte die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in einer Show in mich wirklich verliebt?", grübelte sie.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Stella Stegmann und Umut Tekin bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"