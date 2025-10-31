Monaco-Lifestyle: Hat Josh Stanley Hauspersonal eingestellt?

Luxusadresse, aber kein Luxusservice: Josh Stanley (29), derzeit bei Love Island VIP zu sehen, räumte jetzt im Gespräch mit Promiflash mit einem hartnäckigen Klischee auf. Der Realitystar lebt in Monaco in einer eigenen Wohnung und direkt an der berühmten Formel-1-Strecke. Doch wer glaubt, hinter den Kulissen kümmere sich Hauspersonal um sein nobles Nest, liegt daneben. Der 29-Jährige stellte klar, dass er seinen Alltag selbst organisiert – und das ganz bewusst. Er betonte, dass er ohne Team im Rücken auskommt und seinen Rhythmus alleine bestimmt.

Im Detail heißt das: Putzen, Kochen, Waschen – alles in Eigenregie. Josh erklärte, dass er die Kontrolle im Haushalt nicht gerne aus der Hand gebe und sich so am wohlsten fühle. "Ich bin da ziemlich eigen", gestand er im Interview. Selbst sein Start in den Tag ist ein DIY-Ritual: "Frühstück mache ich mir meistens zu Hause, so starte ich entspannt in den Tag." Der Kontrast könnte kaum größer sein: Während Monaco für funkelnde Skyline, Sportwagen und Hochglanz steht, setzt der Bewohner des Stadtstaats im Privaten auf schlichte Routinen. Keine Haushälterin, kein Koch, keine Wäschefee – stattdessen Spülbürste, Pfanne und Waschmaschine.

Josh, der nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Musiker bekannt ist, zeigt mit dieser Einstellung eine Seite von sich, die vielen Fans gefallen dürfte. In der Vergangenheit hat er schon mehrere Male bewiesen, dass er mit beiden Beinen im Leben steht und sich von dem Lebensstil anderer nicht zu sehr beeinflussen lässt. Diese Bodenständigkeit macht ihn auch bei "Love Island VIP" zu einem spannenden Kandidaten, der durch seine Vielseitigkeit überzeugt. Es bleibt abzuwarten, wie es dort für ihn weitergehen wird – immerhin bestätigte er bereits in einem vorherigen Promiflash-Interview, noch nie wirklich eine Frau geliebt zu haben.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Privat TV-Star Josh Stanley, Monaco 2025.

Sonstige Josh Stanley, Realitystar

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

