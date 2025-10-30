Luxusleben in Monaco? Josh Stanley gibt seltenen Einblick

Josh Stanley (29) sorgt derzeit bei Love Island VIP für Schlagzeilen und zeigt nicht nur sein Talent im Flirten, sondern auch seinen exquisiten Lebensstil. Der Realitystar lebt in Monaco und hat dort eine Wohnung in bester Lage, direkt an der berühmten Formel-1-Strecke. Nur wenige Minuten entfernt wohnen seine Eltern, bei denen auch sein Hund Lucky geblieben ist. Der 29-Jährige selbst schaut dort fast täglich vorbei: "Kurz Hallo sagen und Kaffee abstauben", verriet er im Interview mit Promiflash.

Sein Luxusdomizil beschreibt der TV-Star als minimalistisch und makellos. Der Musiker legt großen Wert auf Ordnung und hält seine Wohnung stets in einem hotelähnlichen Zustand: "Meine Wohnung muss immer aussehen wie ein Hotel – aufgeräumt, ordentlich und bloß keine unnötigen Sachen." Die Entscheidung, seinen Hund vorerst bei den Eltern zu lassen, macht es ihm offenbar auch leichter, die perfekte Ordnung aufrechtzuerhalten. Dennoch liebt er es, Zeit mit ihm zu verbringen.

Ganz in der Nähe wohnen übrigens auch Carmen (60) und Robert Geiss (61), mit denen Josh weiterhin ein enges Verhältnis pflegt. In einem früheren Gespräch mit Promiflash verriet der ehemalige Are You The One?-Kandidat, dass sie sich regelmäßig im Yachtclub treffen. "Wir sehen uns beim Pool im Yachtclub. Wir sehen uns, sagen 'Hallo' und quatschen ein bisschen", erinnerte er sich. Doch es bleibt nicht nur bei Smalltalk – Josh arbeitet auch immer wieder hinter den Kulissen der bekannten TV-Show Die Geissens als Kameramann.

Privat Realitystar Josh Stanley, Monaco 2025.

Privat Realitystar Josh Stanley in seiner Wohnung in Monaco.

Privat Der Yacht-Club von Monaco.

