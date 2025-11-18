Disney präsentiert ersten Trailer zur "Vaiana"-Neuverfilmung

Disney hat einen ersten Trailer für die mit Spannung erwartete Live-Action-Version von "Vaiana" auf YouTube präsentiert. Dabei kehrt Dwayne "The Rock" Johnson (53) in der Rolle des Halbgottes Maui zurück, den er bereits im Original synchronisiert hatte. Die junge Schauspielerin Catherine Laga'aia verkörpert die titelgebende Häuptlingstochter Moana. In dem kurzen Clip, den Dwayne am Montag auf seinem Social-Media-Kanal teilte, gibt es auch schon eine Kostprobe von Catherines Stimme, als sie den berührenden Titel "How Far I’ll Go" singt. Der Film entsteht unter der Regie von Theaterexperte Thomas Kail und wird ab dem 10. Juli 2026 im Kino zu sehen sein.

Der Live-Action-Film basiert auf Disneys animiertem Erfolg von 2016, der bereits durch seine überzeugende Geschichte und die mitreißenden Songs, teils von Lin-Manuel Miranda (45) komponiert, weltweit für Begeisterung sorgte. Johnson sprach in einem Interview mit Extra darüber, wie aufwendig das Kostüm und Make-up für seine Rolle als legendärer polynesischer Halbgott sind: "Das Kostüm braucht jeden Tag ein paar Stunden Arbeit, um es anzulegen." Neben Catherine und Johnson umfasst die Besetzung weitere talentierte Darsteller wie John Tui, der Moanas Vater Chief Tui spielt, Frankie Adams als ihre Mutter Sina und Rena Owen in der Rolle der weisen Großmutter Gramma Tala.

Für Dwayne, den die Fans als absoluten Familienmenschen lieben und schätzen, bedeutet diese Rolle eine ganz besondere Rückkehr. Die Neuseeländerin Catherine, die mit gerade einmal 18 Jahren die starke und inspirierende Moana verkörpert, zeigt sich seit ihrer Besetzung begeistert. Sie schwärmte in einem Interview, wie sehr sie sich auf die Rolle gefreut hat. Mit hochkarätigen Produzenten wie Auli‘i Cravalho und Lin-Manuel Miranda, die ihre jeweiligen Expertisen aus der Originalproduktion wieder einbringen, setzen die Macher große Hoffnungen in diesen Film, der Disneys beeindruckende Reihe von Realverfilmungen bereichern soll.

Disney Vaiana und Maui aus "Vaiana" 2016

Getty Images Dwayne Johnson beim Venedig Filmfestival 2025

Eamonn M. McCormack/Getty Images Lin-Manuel Miranda auf einer Veranstaltung in London