Heiß: "Love Island VIP"-Paar wird im toten Winkel erwischt

Heiße Szenen bei Love Island VIP! Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) kamen sich während einer romantischen Auszeit in der Private-Suite näher. Zunächst begann alles ganz harmlos: Im Außenbereich auf dem Daybed funkte es zwischen den beiden, bevor sie sich später im Bett mit einer Prise Fesselspiele weiter anheizten. Doch das Highlight folgte erst am nächsten Morgen, als die Kameras – dank eines Spiegels – einen vermeintlich intimen Moment in der Dusche einfingen. Zu sehen war, wie Stella nur mit einem Handtuch bekleidet zu Josh in die Dusche trat, dieses fallen ließ und ihn leidenschaftlich küsste.

Kurz darauf brach das Video allerdings ab. Die pikanten Aufnahmen werfen schnell die Frage auf: Gab es etwa Sex in der Private-Suite? Vor allem die Zuschauer spekulieren wild über die heiße Nacht der Turteltauben. Doch die ehemalige Bachelorette zeigte sich gelassen und versicherte später im Einzelinterview: "Da war nichts." Josh hingegen blieb im Sprechzimmer bewusst geheimnisvoll: "Ein Gentleman schweigt und genießt." Die beiden Lovebirds ließen jedenfalls keine Zweifel an ihrer Chemie und lieferten den Zuschauern jede Menge Gesprächsstoff.

In den neuesten Folgen der beliebten Datingshow wurde es nicht nur romantisch: Die angespannte Stimmung zwischen den Kandidaten, insbesondere zwischen Filip Pavlovic (31) und Tatum Koch (27), spitzte sich weiter zu, bis die Situation schließlich eskalierte. Moderatorin Sylvie Meis (47) sah sich gezwungen, einzugreifen. "Ich weiß, ein paar von euch geht es gerade wirklich nicht gut. Ihr seid verletzt, ihr seid enttäuscht und ihr fühlt euch missverstanden", erklärte sie und betonte, dass es bei der Suche nach dem perfekten Partner unvermeidlich sei, dass Herzen gebrochen werden.

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025