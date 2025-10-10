Pick Me Girl? Stella Stegmann wehrt sich gegen die Vorwürfe

Stella Stegmann (28) ist mit Aussagen bei Love Island VIP in die Kritik geraten. Sie sprach dort über Schönheitsideale und betonte, dass sie – im Vergleich zu den anderen Frauen vor Ort – natürlich sei. Dafür erntete die Ex-Bachelorette schnell den Stempel eines "Pick Me Girls", also einer Frau, die sich über andere stellt, um bei Männern besser anzukommen. In ihrem Podcast "Sassy Bubble" mit Cassy Cassau betont Stella nun, ihre Worte seien ihr im Mund verdreht worden. Sie betont, dass es genug Menschen gibt, die den Look von Schönheits-OPs präferieren – und daran sei auch nichts falsch. "Diese Menschen dürfen sich finden, weil die feiern das ja, und ich will jemanden finden, der mich so feiert, wie ich bin", erklärt sie und betont: "Ich sage nicht, dass das eine besser ist oder das andere schlechter, aber es sind halt zwei verschiedene Dinge."

Stella betont, dass sie sich selbst ganz natürlich am liebsten mag und dazu steht. "Ich finde das toll so", meint sie selbstbewusst. Dass sie dafür als Pick Me Girl bezeichnet wird, findet sie schade. Ihr Co-Host Cassy springt ihr zur Seite. Die GNTM-Bekanntheit gibt zu, dass sie verstehen kann, wo der Vorwurf herkommt. "Wenn ich dich nicht kennen würde, wäre auch das Erste, was ich denken würde: 'Oh, nee. Sie hält sich für was Besseres, weil sie nicht gemacht ist'", gesteht Cassy, gibt aber zu bedenken: "Aber so bist du ja gar nicht. [...] Du hebst dich auch von den anderen ab, sorry, muss man sagen. Aber du sagst ja nie: 'Deswegen bin ich viel besser.'"

Stella und Cassy haben ihren gemeinsamen Podcast "Sassy Bubble" im vergangenen Sommer gestartet und widmen sich dort verschiedensten Themen. Die Influencerinnen sprechen über Liebe, Sex und Female Empowerment – stets mit einer Prise Humor. Doch auch ernsteren Themen gehen die beiden nicht aus dem Weg: So erzählte Stella kürzlich im Podcast von ihrer Erfahrung mit sexualisierter Gewalt in der Jugend.

Imago Stella Stegmann bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Stella Stegmann, Juli 2025