Minka Kelly weicht Fragen zu ihrem Partner Dan Reynolds aus

Eine angespannte Atmosphäre herrschte in der jüngsten Episode von "Today With Jenna & Friends", als die Schauspielerin Minka Kelly (45) von Moderatorin Jenna Bush Hager zu ihrer Beziehung zu Dan Reynolds (38) befragt wurde. Jenna forderte Minka auf: "Sprich über deinen Freund, wenn du dich wohlfühlst", doch die "Titans"-Darstellerin zeigte sich sichtlich zurückhaltend und antwortete nur knapp: "Ich bin sehr glücklich. Er ist ein wirklich guter Mensch." Als die Moderatorin versuchte, Minka einige Details zu entlocken, kam es zu einer unangenehmen Stille, die schließlich mit einem Lachen und Jennas Bemerkung "Klingt so, als möchtest du nicht darüber reden" aufgelockert wurde.

Gastmoderatorin Olivia Munn (45) sprang ein, um die Situation zu entspannen, und erzählte von ihrer eigenen Erfahrung mit Dan während der Dreharbeiten zum Musikvideo "Cutthroat". Sie erinnerte sich daran, dass es ihr erstes Projekt nach der Pandemie gewesen sei und sie damals noch heimlich schwanger gewesen sei. "Dan war unglaublich freundlich. Ich liebe die Band", schwärmte sie. Diesem Lob stimmte Minka zu, bevor sie das Gespräch geschickt auf ihren neuen Film "Champagne Problems" lenkte. Dabei verwies sie auf die Parallelen zwischen Film und Realität: "Liebe trifft einen oft, wenn man es am wenigsten erwartet. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren."

Bereits vor einigen Monaten gab es Gerüchte, dass die Schauspielerin und der Imagine Dragons-Sänger sogar gemeinsamen Nachwuchs planen. Wie ein Insider laut dem Magazin Life & Style verriet, hätten sich beide "Zeit gelassen" und ein starkes Vertrauen aufgebaut. "Sie haben den gemeinsamen Wunsch, eine Familie zu gründen", betonte die Quelle damals. Für Dan wäre es nicht das erste Mal, dass er Vater wird, denn aus seiner Ehe mit Aja Volkman (45) hat der Musiker bereits vier Kinder.

Getty / Phillip Faraone Minka Kelly und Dan Reynolds, 2025

Getty Images Minka Kelly bei der LA-Screening-Premiere von Netflix' "Champagne Problems" im Netflix Roma Theater in Los Angeles

Getty Images Dan Reynolds beim Bud Light Super Bowl Music Festival im Footprint Center in Phoenix, 11. Februar 2023