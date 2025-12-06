Firerose beschuldigt Ex Billy des narzisstischen Missbrauchs

Firerose hat ihrem Ex-Partner Billy Ray Cyrus (64) schwere Vorwürfe gemacht und in einem emotionalen Instagram-Post von "narzisstischem Missbrauch" gesprochen. Die australische Sängerin, die mit ihrem bürgerlichen Namen Johanna Rosie Hodges heißt, postete einen zusammengeschnittenen Clip, der Bilder und Videoaufnahmen der beiden enthält, und schrieb dazu: "Wenn du narzisstischen Missbrauch überlebt hast, bist du nicht allein." Sie sprach weiter von Kontrolle, Isolation und Manipulation, denen sie ausgesetzt gewesen sei, und fügte aufmunternd hinzu: "Du bist viel stärker, als du denkst."

Das Ehe-Aus zwischen Billy Ray und Firerose hatte nach nur sieben Monaten für Aufsehen gesorgt. Die Beziehung, die 2023 nach einer einjährigen Liaison in einer Hochzeit gipfelte, endete schnell und wurde 2024 final geschieden. Während der Trennung hatten beide Seiten sich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht, von Missbrauch bis hin zu Manipulation der Finanzen. Laut Firerose führte die Beziehung zu einer zunehmenden Isolation von Freunden und Familie. Billy Ray habe laut ihren Aussagen etwa geäußert, dass sie als Angehörige seiner Familie öffentliche Orte meiden müsse, aus Angst, dass Fans ihr folgen könnten.

Billy Rays persönliches Leben steht weiterhin im Licht der Öffentlichkeit. Seit der offiziellen Trennung scheint er neues Liebesglück gefunden zu haben und zeigt sich an der Seite der Schauspielerin Elizabeth Hurley (60). Das Paar sorgte bei gemeinsamen Auftritten, zuletzt bei den CMA Awards, für Schlagzeilen. Währenddessen sucht Firerose, wie schon zuvor mit ihren musikalischen Veröffentlichungen, Trost in ihrer Kunst. Bereits in der Vergangenheit hatte sie Songs genutzt, um über persönliche Herausforderungen zu reflektieren, und stets Botschaften von Stärke und Hoffnung vermittelt.

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

