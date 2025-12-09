Abgewiesen: Frau behauptete, sie sei Miley Cyrus' echte Mom

Billy Ray Cyrus (64) hat die Anschuldigungen einer Frau zurückgewiesen, sie sei die leibliche Mutter seiner Tochter Miley Cyrus (33). Eine Frau namens Jayme Lee behauptete in einer Klage, Miley zur Welt gebracht zu haben, als sie selbst erst zwölf Jahre alt war. Anschließend will sie eine private Adoptionsvereinbarung mit Billy Ray und seiner damaligen Frau Tish (58) getroffen haben, die ihr unter anderem erlaubte, Mileys Namen zu bestimmen und als ihre Nanny aktiv zu sein. Laut Lees Aussage habe Billy Ray die Umstände dieser Vereinbarung jedoch falsch dargestellt und ihr schweres emotionales Leid zugefügt. Am 5. Dezember teilte Billy Rays Anwalt mit, dass die Klage vom Gericht endgültig abgewiesen wurde.

In der Klage warf Lee Billy Ray und Tish diverse Delikte vor, darunter Vertragsbruch und Betrug. Lees Anwalt erhob zudem den Vorwurf, dass ihre angeblichen Elternrechte untergraben worden seien. Billy Ray hingegen bemühte sich bereits im Vorfeld um eine Abweisung der Klage, die er als "falsch und absurd" bezeichnete. Sein Anwalt erklärte in einer Stellungnahme, dass die Vorwürfe allein das Ziel hätten, die Familie zu belästigen. Der Richter schlug sich letztlich auf Billy Rays Seite und sprach diesem die Rückerstattung der Gerichtskosten und Anwaltsgebühren zu.

Miley, die Anfang Dezember ihren 33. Geburtstag gefeiert hat, äußerte sich bislang nicht öffentlich zu den Vorfällen. Die Sängerin hatte kürzlich davon berichtet, dass sie sich nach Jahren der Entfremdung wieder besser mit ihren Eltern verstehe und sie inzwischen als Individuen schätze, statt sie nur in ihrer Rolle als Eltern zu sehen. Während sich ihre Mutter Tish im Privatleben neu orientiert hat und im August Dominic Purcell (55) heiratete, führt ihr Vater Billy Ray ebenfalls glücklich eine Beziehung. Miley zeigte sich in Interviews erfreut über das Glück ihrer Eltern und die positive Entwicklung ihrer familiären Bindungen.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley und Billy Ray Cyrus im April 2009

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

