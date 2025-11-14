Wegen Billy Ray? Liz Hurley distanziert sich von Sohn Damian

Elizabeth Hurley (60) und ihr Sohn Damian (23) galten lange als ein unschlagbares Team. Doch offenbar hat sich zwischen der Schauspielerin und dem Model etwas verändert. Insidern zufolge lebt Damian seit Kurzem in seiner eigenen Wohnung im Londoner Stadtteil Earl's Court, während Liz viel Zeit mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Sänger Billy Ray Cyrus (64), auf dessen Ranch in Tennessee verbringt. "Liz schwebt total auf Wolke sieben. Und vielleicht genießt Damian es, sie auch mal allein zu sehen", verrät eine Quelle gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Sie gehen jetzt öfter getrennt aus, und Damian beginnt, seinen eigenen Weg zu gehen. Man hört sogar, dass sie gelegentlich aneinandergeraten sind."

Die beiden arbeiten jedoch trotzdem an gemeinsamen Projekten. Liz erzählte kürzlich, dass sie und Damian an einem neuen Film sowie einer Serie für ein jüngeres Publikum arbeiten wollen. Dabei pries sie den Fleiß ihres Sohnes, der sich neben seiner erfolgreichen Modelkarriere auch als Drehbuchautor ausprobiert. "Ich liebe es, mit meinem Sohn zu arbeiten. Er ist unglaublich fleißig und schreibt ständig. Ich habe ein Drehbuch von ihm auf dem iPad, das ich morgen im Flugzeug lesen werde", schwärmte die 60-Jährige. Ihre Verbindung scheint also nach wie vor eng, auch wenn Damian inzwischen eigene Wege geht und Liz ihre Nähe zu Billy Ray genießt.

Liz' Beziehung zu Billy Ray sorgt in ihrem Umfeld für viele überraschte Gesichter, vor allem angesichts seiner Vergangenheit. Der Musiker, bekannt für seinen Hit "Achy Breaky Heart", durchlief turbulente Jahre voller Beziehungsprobleme und öffentlicher Trennungen. Besonders sein Verhältnis zur Familie, insbesondere zu seinen Kindern, stand mehrfach in der Kritik. Die "The Royals"-Bekanntheit hingegen betonte zuletzt, wie glücklich sie mit Billy Ray sei. Ihr Privatleben ist oft Gesprächsthema, wie zuletzt in der TV-Show "Good Day New York", in der sie für Spekulationen sorgte, als sie einen Ring unbedacht in Szene setzte. Doch sie stellte klar: Mit einer Verlobung habe er nichts zu tun.

IMAGO / FAMOUS Damian Hurley, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus, September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Damian und Elizabeth Hurley, Oktober 2025

ActionPress Billy Ray Cyrus und Elizabeth Hurley in London, August 2025