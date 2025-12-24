Angeblich Miley Cyrus' Mutter: Frau will DNA-Test erzwingen

Ein brisanter Vorwurf erschüttert das Umfeld von Miley Cyrus (33): Jayme Lee, 45, behauptet in einem Interview mit Daily Mail, sie sei die leibliche Mutter der Sängerin – schwanger geworden mit nur zwölf Jahren. Die Frau aus Peoria, Arizona, sagt, sie wolle nun in Malibu vor einem Familiengericht einen DNA-Test erzwingen. Miley, die laut Familienbiografie in Tennessee von Billy Ray Cyrus (64) und Tish Cyrus (58) aufwuchs, steht damit unvermittelt im Zentrum eines Rechtsstreits, der bereits mehrere Stationen hatte. Billy Ray weist die Darstellung entschieden zurück und nennt sie gegenüber Daily Mail "falsch und absurd". Die nächste juristische Runde könnte zeitnah starten, nachdem frühere Klagen in Tennessee und Kalifornien gescheitert waren.

Jayme Lee schildert, sie sei als Kind sexuell ausgebeutet worden und habe ihre Tochter später im kalifornischen Ocean Beach zur Welt gebracht, um sie dann bei einer angeblich vereinbarten offenen Adoption an Billy Ray und Tish zu übergeben. Einen entscheidenden Kontakt, so ihre Behauptung, habe Dolly Parton (79) hergestellt, nachdem Lee die Country-Ikone in Nashville angesprochen habe. Dass Mileys Geburtsname laut Familiengeschichte Destiny Hope war und ihr heutiger Name aus dem Spitznamen "Smiley" entstanden sein soll, bleibt in Lees Darstellung unbeantwortet. In Tennessee wurde ihre Klage abgewiesen; ein Richter sprach Billy Ray rund 6.400 Euro Anwaltskosten zu. Lee kündigt dennoch einen neuen Anlauf an und verlangt von Miley selbst den DNA-Test, weil nur der die Sache "ein für alle Mal" klären könne, wie sie der Daily Mail sagte.

Abseits der juristischen Fronten rückt eine Familie wieder ins Rampenlicht, deren Dynamik seit Jahren die Popkultur begleitet. Miley startete ihre Karriere als Teenager in "Hannah Montana" – an der Seite ihres Vaters Billy Ray, während Mutter Tish hinter den Kulissen als Produzentin und Managerin wirkte. Dolly Parton ist Mileys Patentante, eine enge Verbindung, über die Miley in Interviews immer wieder liebevoll gesprochen hat. Privat zeigt sich die Sängerin heute selten, teilt aber besondere Momente mit Fans selektiv in sozialen Medien. In Interviews betonte sie wiederholt die Bedeutung von Familie und Loyalität – Themen, die inmitten der aktuellen Vorwürfe noch sensibler wirken dürften, auch wenn sich die Beteiligten öffentlich vor allem auf rechtliche Schritte und klare Dementis konzentrieren.

Getty Images Miley Cyrus präsentiert ihren Verlobungsring

Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray