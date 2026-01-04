Endspurt: So bereitet sich Karina Wagner auf die Geburt vor

Karina Wagner (29) macht keinen Hehl daraus: Der große Moment steht kurz bevor – die Reality-TV-Bekanntheit erwartet ihr erstes Kind und lässt ihre Community bei Instagram an den letzten Vorbereitungen teilhaben. In einer Fragerunde erzählte Karina, wie sie sich auf die Geburt einstellt und was ihr jetzt wichtig ist. Ohne viel Tamtam, ohne Kursstress, dafür mit einem klaren Plan zu Hause und einer fertig gepackten Tasche für die Klinik. Woher sie die Ruhe nimmt? Von dem Vertrauen in den eigenen Körper und der Idee, den Start ins Familienglück so reibungslos wie möglich zu gestalten.

Konkreter wird die Influencerin auch: Atemtechniken oder Geburtsvorbereitungskurse stehen bei ihr nicht auf der Liste. "Ich glaube, mein Körper wird schon wissen, was er tun muss", schreibt Karina ihren Followern in der Q&A-Runde auf Instagram. Stattdessen sorgt sie im Alltag vor, räumt auf, richtet ein und checkt, was nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus sofort griffbereit sein soll. Die Kliniktasche liegt bereit, das Zuhause ist organisiert – alles mit dem Ziel, den Moment, in dem es losgeht, mit weniger Hektik zu erleben. "Ich bereite mich eher so vor, dass ich hier alles schon soweit fertig mache und fürs Krankenhaus schon alles packe, damit es dann etwas 'entspannter' ist, wenn es soweit ist", erklärt sie in ihrer Story.

Privat scheint für Karina ohnehin gerade vieles zusammenzupassen. Gemeinsam mit Ehemann Steffen Vogeno, mit dem die Reality-TV-Darstellerin im Dezember den Bund fürs Leben geschlossen hat, blickt sie auf einen neuen Lebensabschnitt. In sozialen Netzwerken zeigen die beiden sich gern als Team, das Alltägliches genauso teilt wie besondere Meilensteine. Karina lässt dabei immer wieder durchscheinen, wie wichtig ihr ein liebevoller Rückzugsort ist. Freunde und Fans schätzen an der Influencerin, dass sie große Themen leicht zugänglich macht – nahbar, direkt und ohne Umwege durch Perfect-Lifestyle-Floskeln. Genau dieser Ton prägt nun auch den letzten Countdown vor der Geburt.

ActionPress Karina Wagner, Reality-TV-Star

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vogeno Steffen Vogeno und Karina Wagner, Dezember 2025

