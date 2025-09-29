Jennifer Lange steht wegen Werbung mit ihrem Baby in Kritik

Jennifer Lange (31) sorgt aktuell für Aufregung in den sozialen Medien. In einem Reel, das sie vor wenigen Tagen in ihrem Instagram-Profil für eine Kooperation mit Weleda teilte, war ihr kleiner Sohn mehrfach zu sehen – teilweise nackt, unter der Dusche oder nur in Windeln, während Jennifer im Bikini posierte. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Video hagelte es Kritik und negative Kommentare. Nach einem dreitägigen Shitstorm zog die Influencerin das Reel zurück, doch weder sie noch das Unternehmen haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert.

Besonders auf Instagram entfachte die Diskussion schnell: Ein Profil namens "problematisch.babe" prangerte die Veröffentlichung des Reels an und sprach von einem groben Missbrauch des Vertrauens ihres Kindes. Kommentare wie "Kinder gehören nicht ins Internet!" oder "Furchtbar, was solche Leute mit Social Media anstellen!" häuften sich unter dem Clip. Auch andere bekannte Persönlichkeiten mischten sich in die Diskussion ein – darunter Leonie von Die Bachelors, die Jennifers Verhalten als "grenzwertig" bezeichnete. Viele Fans und Follower äußerten zudem die Befürchtung, dass Content dieser Art langfristige Konsequenzen für das Kind haben könnte.

Jennifer, die durch ihre Teilnahme an Der Bachelor und ihren Sieg in der Show vor einigen Jahren bekannt geworden ist, hat sich in den letzten Jahren vermehrt auf Influencer-Kooperationen konzentriert. Mit ihrem Mann, dem Musiker Darius Zander (41), zieht sie ihren gemeinsamen Sohn groß, über den beide regelmäßig liebevolle Inhalte in den sozialen Medien teilen. Bereits vor einigen Wochen hatte sie auf Instagram durchblicken lassen, dass sie sich nach der Geburt ihres Sohnes weiteres Familienglück wünscht. Doch mit den aktuellen Ereignissen steht sie in der öffentlichen Wahrnehmung stark unter Druck – viele fordern, dass prominente Eltern mehr Verantwortung im Umgang mit der Darstellung ihrer Kinder übernehmen.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange mit ihrem Sohn Anton

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

