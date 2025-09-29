Nach Kritik: Jennifer Lange bezieht Stellung zu ihrem Video

Jennifer Lange (31) steht aktuell in der Kritik: Die Influencerin teilte kürzlich im Zuge einer Kooperation mit einer Naturkosmetikmarke ein Reel im Netz, in dem ihr kleiner Sohn teilweise nackt, unter der Dusche oder nur in Windeln zu sehen war. Das löste bei vielen Nutzerinnen und Nutzern Empörung aus. In einem ausführlichen Statement auf Instagram meldet sich die ehemalige Bachelor-Gewinnerin nun selbst zu Wort und bezieht Stellung. "Eure Rückmeldungen haben mich zum Nachdenken gebracht, und ich habe beschlossen, künftig noch sensibler mit der Darstellung meines Sohnes im Kontext von Werbekooperationen umzugehen", erklärt sie.

Sie wolle nun wieder darauf achten, ihren Sohn nicht mehr in Momenten zu zeigen, die als zu privat oder unangemessen empfunden werden könnten. "Ich nehme die Thematik rund um den Schutz und die Privatsphäre von Kindern sehr ernst. [...] Ich danke euch für euer ehrliches Feedback und euer Verständnis. Es ist mir wichtig, aus solchen Situationen zu lernen und verantwortungsvoll mit meiner Rolle als Mutter und Creatorin umzugehen", verdeutlicht Jennifer. Gleichzeitig hebt sie hervor, dass ihr Werbepartner Weleda keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Videos genommen habe.

Jennifers Kooperationsvideo sorgte für eine Menge Aufruhr im Netz. In dem Clip war ihr Sohn nicht nur teilweise nackt, sondern auch unter der Dusche sowie nur in Windeln zu sehen, während sie selbst im Bikini posierte. Es dauerte nicht lange, bis die ersten kritischen Reaktionen eintrafen. Unter dem Reel fanden sich immer mehr Kommentare wie "Kinder gehören nicht ins Internet!" oder "Es ist schrecklich, was manche mit Social Media tun!" Nach einem dreitägigen Shitstorm zog die 31-Jährige das Reel schließlich zurück.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im März 2025

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange mit ihrem Sohn, Juni 2025