Ex-BFFs? Ann-Kathrin Götze und Mandy Bork sind sich entfolgt

Ann-Kathrin Götze (35) und Mandy Bork galten jahrelang als beste Freundinnen, teilten gemeinsame Momente in den sozialen Medien und waren auch immer wieder zusammen auf Events zu sehen. Doch nun scheint sich das Verhältnis der beiden Influencerinnen deutlich abgekühlt zu haben. Ein Blick auf ihre Instagram-Profile zeigt: Weder Ann-Kathrin noch Mandy folgen sich dort noch. Diese überraschende Entwicklung lässt die Fans rätseln, ob es Probleme zwischen den einstigen Freundinnen gibt. Bislang haben sich weder Ann-Kathrin noch Mandy zu dem Thema geäußert.

Bekannt wurde Mandy durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel im Jahr 2009, wo sie den zweiten Platz belegte. Seither ist sie als Model und Influencerin erfolgreich. Vor Kurzem ist sie zudem Mutter ihres ersten Kindes geworden, was auf ihrem Social-Media-Account deutlich zu erkennen ist. Ann-Kathrin hingegen, die mit Fußballer Mario Götze (33) verheiratet ist, führt ein Leben zwischen Glamour und Familienalltag. Die Mutter von zwei Kindern lässt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig an ihrem Leben teilhaben, doch auch hier findet sich kein Hinweis darauf, was zu dem möglichen Bruch mit Mandy geführt haben könnte.

Vor rund vier Monaten gewährte Ann-Kathrin ihren Fans auf Social Media einen seltenen Einblick in ihr Privatleben. Auf die Frage, ob sie mit Mario als Eltern Eheprobleme habe, zeigte sich das Model ehrlich: "Echte Gedanken: Es ist manchmal hart." Sie betonte offen, dass vor allem die Herausforderungen des Elternseins eine Belastungsprobe für viele Beziehungen seien. "Ich meine, es gibt schon einen Grund, warum sich 40 Prozent der Paare nach dem ersten Jahr als Eltern trennen. Und diese Prozente steigen und steigen", erklärte sie damals. Trotz aller Hindernisse seien für Ann-Kathrin Loyalität und Durchhaltevermögen das Wichtigste in ihrer Partnerschaft. Mit einem Lächeln sagte sie sogar, sie sei gespannt, ob sie und Mario weitere zwölf Jahre miteinander schaffen würden.

Getty Images Ann-Kathrin Götze und Mandy Bork, Februar 2020

Getty Images Mandy Bork und Ann-Kathrin Götze

Instagram / mariogotze Ann-Kathrin Götze und Mario Götze, Ehepaar