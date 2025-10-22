Ann-Kathrin Götze teilt rührende Bilder zu Gioias Geburtstag

Ann-Kathrin Götze (35) hat auf ihrem Instagram-Profil ganz besondere Einblicke in den zweiten Geburtstag ihrer Tochter Gioia gegeben. Am Mittwoch schrieb das Model dazu: "Zwei Jahre voller Freude und Liebe mit meiner Gioia" und ließ ihre Fans an der zauberhaften Feier teilhaben. Die Party, die sie am Tag zuvor im Familienheim veranstaltete, war ganz in Rosa-, Creme- und Weißtönen gestaltet. Neben dekorierten Sitzbänken, Girlanden und einem pinken Geburtstagshut für den Teddybären stach vor allem ein Einhorn-Schaukelpferd hervor – vielleicht das Highlight unter Gioias Geschenken. Die aufwendig gestalteten Kekse und Muffins, verziert mit Gioias Namen und einer "2", passten perfekt zum Gesamtbild der Feier.

Gioia selbst trug ein hellrosafarbenes Kleid mit Rüschensaum, dazu ein weißes Komplett-Outfit aus Bluse, Strumpfhose und Schuhen. Ihre Haare waren mit Schleifen zu zwei Zöpfchen gebunden – diese Detailfreude spiegelte sich auch in der Deko und dem gesamten festlichen Ambiente wider. Ann-Kathrin postete auch ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Gioia zu sehen ist. Die stolze Mama kniete dabei auf dem Boden, um ihre Tochter auf ihrem neuen Schaukelpferd zu bewundern.

Die Familie Götze hegt und pflegt offensichtlich ihre besonderen Momente des Glücks. Ann-Kathrin, die seit 2018 mit Fußballer Mario Götze (33) verheiratet ist, sprach in der Vergangenheit offen über herausfordernde Phasen. Insbesondere die Geburt von Gioia und deren älterem Bruder Rome (5) verliefen nicht komplikationslos. Dennoch scheint das Paar eine starke Basis gefunden zu haben, trotz der Schwierigkeiten des Alltags. Dass die stolze Zweifach-Mama nun so intime Einblicke in das Leben ihrer Familie gewährt, zeigt, wie wichtig ihr die besonderen Momente mit ihren Liebsten sind.

Getty Images Ann-Kathrin Götze, Frau von Mario Götze

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, Juli 2024