George Clooney scherzt: Kids brauchen wegen Film Therapie

George Clooney (64) hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun über seine Zwillinge Ella und Alexander gescherzt. Dabei nahm der Schauspieler Bezug auf seine Rolle in dem Film "Batman & Robin", die er selbst als wenig glanzvoll einstuft. "Wir wissen, dass sie sowieso in Therapie müssen, allein schon wegen 'Batman & Robin'", witzelte George über seine Kinder. Vor allem das Kostüm mit den berüchtigten Gumminippeln sei eine Katastrophe gewesen, so der Hollywoodstar, der sich lebhaft vorstellen kann, wie sich seine Kinder eines Tages über diesen Auftritt lustig machen.

In der Vergangenheit hatte der Oscar-Preisträger wiederholt offen über die Kritik an dem Blockbuster von 1997 gesprochen. Im Film, der von Kritikern verrissen wurde und zahlreiche Nominierungen für die Negativ-Auszeichnung "Goldene Himbeere" erhielt, verkörperte er den dunklen Ritter an der Seite von Arnold Schwarzenegger (78) und Uma Thurman (55). George gab zu, dass das Scheitern des Films sein Verständnis von Verantwortung verändert habe, da er als Hauptdarsteller viel Kritik einstecken musste. Dennoch betonte er, dass er aus den Fehlern gelernt habe und die Erfahrung eine Lektion für seine Karriere gewesen sei.

Privat leben George und seine Frau Amal Clooney (47) sehr zurückgezogen, vor allem wenn es um die Zwillinge geht. Die beiden Kinder, die im Juni 2017 geboren wurden, stehen nur selten in der Öffentlichkeit, da ihre Eltern großen Wert darauf legen, ihnen ein normales Leben fernab des Rampenlichts zu ermöglichen. Der Schauspieler, der gern humorvoll über eigene Missgeschicke spricht, nutzt Gelegenheiten wie diese, um einen Einblick in sein Familienleben zu geben und dabei auch selbstironisch mit seiner Filmkarriere abzurechnen. "Batman & Robin" mag ihm zwar einiges an Kritik eingebracht haben, doch für George scheint es über die Jahre auch eine Quelle für Anekdoten geworden zu sein.

Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival

Getty Images George Clooney, Schauspieler