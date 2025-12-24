George Clooney gesteht: Kids verspotten ihn auf Italienisch

George Clooney (64) hat in einem Interview bei der "Capital Evening Show" mit Jimmy Hill über seine Zwillinge Ella und Alexander gesprochen und dabei einige amüsante Details aus seinem Familienleben preisgegeben. Der Schauspieler verriet, dass die beiden Achtjährigen ihn regelmäßig auf Italienisch verspotten, einer Sprache, die er selbst nicht versteht. „Und meine Frau versteht es, der Rest der Familie versteht es auch, und ich sitze einfach nur da wie ein Idiot.“ Er fügte hinzu, dass seine Kinder zusätzlich auch fließend Französisch sprechen. "Die sind klein, aber böse", witzelte er weiter und riet augenzwinkernd, sich bei Kindern erst einmal genau zu überlegen, ob man nicht besser "eins für eine Woche mietet".

Die Sprachfähigkeiten der Zwillinge haben ihren Ursprung wohl auch in Amal Clooneys (47) Einfluss, die selbst mehrere Sprachen fließend beherrscht. Die Menschenrechtsanwältin spricht Englisch, Französisch und Arabisch und bemüht sich, ihren Kindern ein mehrsprachiges Zuhause zu bieten. Gemeinsam mit ihrer Familie hat sie sich aus Hollywood zurückgezogen und lebt heute auf einem Bauernhof in der Provence, Frankreich. "Wir wollten nicht, dass unsere Kinder in der Kultur von Hollywood aufwachsen", erklärte George. Die Clooneys setzen stattdessen auf ein Leben abseits der Paparazzi und betonen, wie wichtig es sei, dass ihre Kinder eine unbeschwerte Kindheit genießen können.

Das Landleben scheint den beiden Stars und ihren Kindern gutzutun. George genießt seine späte Vaterschaft und betont die Vorteile, mehr Zeit mit den Zwillingen verbringen zu können. In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" erzählte der Schauspieler, dass Ella und Alexander dort ohne Dauerbeschallung durch iPads aufwachsen, stattdessen mit Erwachsenen am Tisch sitzen und nach dem Essen ihr Geschirr selbst wegräumen. Der Wechsel von Los Angeles in das ruhige Frankreich, mit gelegentlichen Aufenthalten im luxuriösen Familienanwesen am Comer See, bietet der Familie den Rückzugsort, den sie suchte. Für George, der einst selbst auf einer Farm aufwuchs, hat dieser Lebensstil mittlerweile eine völlig neue Bedeutung gewonnen, die er seinen Kindern nun weitergeben kann und möchte.

Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar