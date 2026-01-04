Keine Comedy: So sehen Fans Adam Sandler nur selten

Adam Sandler (59) zeigt in dem neuen Netflix-Film "Jay Kelly" eine Seite, die viele Fans nur selten von ihm sehen: ernst, leise, nahbar. Der Comedy-Liebling spielt darin den Manager eines Schauspielers, den George Clooney (64) mit charmant-ironischem Understatement verkörpert. Der Film ist jetzt bei Netflix zu sehen, die Dreharbeiten fanden in den USA statt. Gemeinsam vor der Kamera: Adam und George, die sichtbar aufeinander eingespielt sind. "Ich halte nichts zurück", sagte Adam zu Bild. Er erzählt, dass er am Set ganz auf Emotionen gesetzt habe, ohne Gag, ohne Schutzschild – und genau das macht neugierig auf diesen ungewöhnlichen Auftritt.

Im Gespräch mit Bild erklärt Adam, wie entscheidend das Miteinander für seine Leistung war. "Wenn ich mich in meinem Umfeld nicht wohlfühle, bin ich nie mein Bestes. Ich brauche Menschen um mich herum, bei denen ich mich sicher fühle und unterstützt fühle." Über George findet er warme Worte: "Ich liebe ihn wirklich. Er ist ein unglaublich offener Mensch, und genau dadurch entsteht diese Nähe ganz natürlich." Diese Vertrautheit habe er in seine Figur getragen – als Beschützer, als Gegenüber, das da ist, wenn es zählt. Während George den Schauspieler mit augenzwinkernder Eleganz zeichnet, legt Adam seine Figur als zweifelnden, verletzlichen, unsicheren Manager an. Keine Punchlines, dafür Blicke, Brüche, Atempausen. Es ist genau die Art Rollenwechsel, die seine Fans überraschen dürfte.

Privat bleibt Adam geerdet. Er ist seit 2003 verheiratet und hat zwei Töchter, die Familie meidet weitgehend die Öffentlichkeit. Halt findet der Schauspieler draußen auf dem Court: Sobald es ihm zu viel wird, sucht er einen Basketballplatz, spielt, redet, ist "mittendrin", wie er Bild sagte. Das Ritual erinnert ihn an einfache Dinge, die im Rummel leicht verloren gehen. Einen kleinen Spleen nimmt er außerdem mit an jeden Drehort: Er liebt es eiskalt. "Ich habe ein Klimaanlagen-Problem", gesteht er und entschuldigt sich lachend bei Kollegen und bei seiner Frau, die es wärmer mag. Wenn Adam von Motivation spricht, fällt ein Name sofort: sein Vater. Der habe ihn immer ermutigt, Chancen zu ergreifen, ohne zu lange zu zögern – eine Haltung, die sich jetzt in "Jay Kelly" in stille Entschlossenheit verwandelt.

Netflix Adam Sandler als Ron Sukenick in "Jay Kelly"

Getty Images / Alberto E. Rodriguez, Neil P. Mockford / Getty Images Adam Sandler und George Clooney, Schauspieler

Netflix Adam Sandler als Ron Sukenick und George Clooney als Jay Kelly in "Jay Kelly"