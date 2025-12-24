Mit Mitte 60: George Clooney möchte keine Filmküsse mehr

George Clooney (64), der mit Mitte 60 bereits auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken kann, zieht jetzt einen klaren Schlussstrich unter seine Rollen als Herzensbrecher. Gegenüber Daily Mail erklärte der Schauspieler, dass er nach Gesprächen mit seiner Frau Amal keine Filmpartnerinnen mehr küssen werde. "Ich küsse jetzt keine Frauen mehr", betonte George und nannte Hollywood-Ikone Paul Newman (†83) als Vorbild für diesen Schritt. Schon vor einigen Jahren habe er erkannt, dass sein Alter ihn von solchen Rollen entferne. "Ab einem gewissen Punkt passt das einfach nicht mehr", so der "Ocean's Eleven"-Star.

Neben seinen Entscheidungen in Bezug auf die Filmkarriere verriet George auch Einblicke in sein Privatleben. Zwischen seinen Engagements genieße er die Zeit mit den Zwillingen, die er erst spät im Leben bekam. "Ich hatte erst spät Kinder, damit ich wirklich Zeit mit ihnen verbringen kann", sagte er in einem Interview mit The Times. Er sprach auch über die Herausforderungen junger Menschen in der Filmbranche, die oft mit wenig Zeit und großen Opfern für die Familie kämpfen. Heute könne er sich Projekte frei aussuchen und mehr Rücksicht auf seine Liebsten nehmen.

Die Familie Clooney hat derweil den Glamour Hollywoods hinter sich gelassen und sich in Frankreich niedergelassen. In einem Interview mit Esquire erklärte George, dass er seinen Kindern dort ein besseres und vor allem bodenständigeres Leben ermöglichen möchte. "Ich hatte Angst, sie in Los Angeles großzuziehen, inmitten der Hollywood-Kultur", so der Schauspieler. In Frankreich, wo Prominenz eine viel geringere Rolle spielt, könne seine Familie unbeschwerter aufwachsen. Besonders wichtig sei ihm, seine Kinder vor unnötigen Vergleichen mit anderen berühmten Familien zu schützen.

Getty Images Amal und George Clooney im Juni 2018

Imago George Clooney bei einer Premiere in Los Angeles

Imago George Clooney und Amal Clooney bei der Gala-Premiere von "Jay Kelly" beim BFI London Film Festival