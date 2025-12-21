George Clooneys Schwester Ada ist mit 65 an Krebs gestorben

Traurige Nachrichten aus der Familie Clooney: Adelia "Ada" Zeidler, die ältere Schwester von George Clooney (64), ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Sie erlag am 19. Dezember ihrer Krebserkrankung und starb friedlich im Kreis ihrer Liebsten im St. Elizabeth Healthcare in Edgewood, Kentucky. Der Schauspieler würdigte seine Schwester in einer emotionalen Stellungnahme gegenüber dem Magazin People: "Meine Schwester, Ada, war mein Held. Sie hat den Krebs mit Mut und Humor bekämpft. Ich habe nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen."

Ada wurde am 2. Mai 1960 in Los Angeles geboren und wuchs mit ihrem jüngeren Bruder George in einer kreativen Familie auf. Als engagierte Künstlerin arbeitete sie als Grundschulkunstlehrerin in Augusta, Kentucky, und war aktives Mitglied der dortigen Kunstszene. Ihre Leidenschaft fürs Lesen teilte sie in einem lokalen Buchclub. Privat heiratete sie 1987 den pensionierten Armeekapitän Norman Zeidler, mit dem sie zwei Kinder, Nick und Allison, hat. Noch immer wird ihre Hochzeit in Kentucky mit rührenden Erinnerungen verbunden: George las damals eine Bibelstelle, während ihre Tante, die Sängerin Rosemary Clooney, für das Paar ein Lied performte.

Obwohl Ada ein zurückgezogenes Leben führte, war sie ein fester Bestandteil der Familie und nahm 2014 an Georges Hochzeit mit Amal in Venedig teil. Ihr Ehemann Norman war bereits 2004 an einem Herzinfarkt verstorben. Neben ihren Kindern und ihrem Bruder George mit Ehefrau Amal hinterlässt Ada ihre Eltern, viele Verwandte und Freunde. Die Trauerfeier für sie findet am 22. Dezember statt, und die Familie bittet um Spenden an die Knoedler Memorial Library in Augusta, die Ada sehr am Herzen lag.

Getty Images Bei BFI Southbank: George Clooney bei "BFI Presents: George Clooney in conversation" in London

Getty Images George Clooney bei der Premiere von Netflix' "Jay Kelly" im Egyptian Theatre Hollywood

