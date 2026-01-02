George Clooney über einstige Freundschaft mit Donald Trump

George Clooney (64) blickt auf eine Bekanntschaft zurück, die überrascht: Der Schauspieler erzählte in einem am Dienstag, 30. Dezember, veröffentlichten Interview mit Variety, dass er früher eng mit Donald Trump (79) zu tun hatte. "Ich kannte ihn sehr gut", sagte George und erinnerte sich daran, dass Donald ihn oft anrief und sogar versuchte, ihm einen Termin bei einem Rückenchirurgen zu vermitteln. Man habe sich in Clubs und Restaurants getroffen, alles wirkte unkompliziert. Doch mit Donalds Einstieg in die Politik habe sich der Ton gewandelt. "Er ist ein großer Spaßvogel", so George. "Nun ja, war er. Das hat sich alles geändert." Diese seltenen Einblicke in eine alte Verbindung geben dem Hollywoodstar nun Anlass, die Vergangenheit knapp, aber deutlich zu ordnen.

Zeitgleich schreibt die Familie Clooney selbst ein neues Kapitel. Laut einem im Journal Officiel veröffentlichten Naturalisationserlass wurden George, Amal Clooney (47) und ihre Zwillinge Alexander und Ella zu französischen Staatsbürgern erklärt. Der Schritt passt zu ihrem Lebensmittelpunkt: Die vier leben auf einem Hof in Südfrankreich, umgeben von rund 100 Acres Weinreben und 1200 Olivenbäumen. Das Anwesen dient als Hauptwohnsitz, weitere Häuser hat die Familie in England und Italien. George sprach in Variety von einer für die USA "anstrengenden" Zeit – seine persönlichen Erinnerungen an Donald stellte er jedoch ohne Bewertung neben diese Gegenwart.

Warum Frankreich? George hatte im Gespräch mit Esquire erklärt, dass er seine Kinder bewusst fernab der Hollywood-Blase großziehen wolle. Berühmtheit spiele dort eine geringere Rolle, Paparazzi seien weniger Thema, und zu Hause auf dem Land helfe Handfestes: Teller wegräumen, keine Dauerschichten am iPad, auch mal den von der Sonne gezeichneten Zaun neu streichen – notfalls mit viel Farbe an den Händen. George und Amal, die sich 2013 am Comer See kennenlernten und 2014 in Venedig heirateten, verbringen mit Ella und Alexander seit Jahren die Sommer in Europa. Das Paar genießt laut früheren Berichten freie Abende zu zweit und Ausfahrten über Land – ein Familienleben mit Sinn für Alltag, das jetzt, mit dem französischen Pass in der Tasche, noch ein Stück fester verankert scheint.

Getty Images Donald Trump, August 2025

Imago George Clooney bei einer Premiere in Los Angeles

Getty Images George und Amal Clooney, Juni 2025