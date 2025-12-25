James Cameron plant "Terminator" ohne Arnold Schwarzenegger

James Cameron (71) macht ernst: Der Regisseur arbeitet an einem siebten "Terminator"-Film und will sich nach dem Rummel um Avatar 3 voll in das Drehbuch stürzen. Das bestätigte er dem Hollywood Reporter und ließ dabei eine Bombe platzen: Arnold Schwarzenegger (78), der als T-800 zur Ikone wurde, soll im neuen Kapitel nicht mehr auftauchen. "Es ist Zeit für eine neue Generation von Figuren", erklärte James.

"Ich möchte neues Zeug machen", sagte der Regisseur und nannte "Terminator: Dark Fate" einen "großartigen Abschluss" für Arnold als T-800. Zur Handlung enthüllte er noch keine konkreten Details, ließ aber durchblicken, dass die Themen Zeitkrieg und Superintelligenz eine zentrale Rolle spielen könnten. Die Entwicklung des Drehbuchs sei dennoch eine Herausforderung, da die Realität in Sachen Künstlicher Intelligenz zunehmend die Fiktion einhole.

Anders als einige andere Franchises werde James keine bloßen Wiederholungen von Altbekanntem liefern, sondern neue, noch unentdeckte künstlerische Wege einschlagen. Damit setzt der Regisseur auch bewusst einen Kontrast zu Sci-Fi-Produktionen wie "Alien: Earth", die sich seiner Meinung nach zu stark an früheren Erfolgen orientieren. Während Arnold seit dem Kultauftakt 1984 praktisch das Gesicht des "Terminator"-Franchise war – selbst "Terminator: Die Erlösung" zeigte ihn zumindest digital – wird der nächste Film neue Figuren und Perspektiven in den Vordergrund stellen.

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

Getty Images James Cameron bei der Premiere von "Avatar: The Way Of The Water"

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025