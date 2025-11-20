Leonardo DiCaprio in Finchers neuer "Squid Game"-Serie?

David Fincher (64), der als Regisseur von Filmen wie "Fight Club" und "The Social Network" bekannt ist, sorgt mit seinem neuen Projekt für reichlich Spekulationen in Hollywood. Der gefeierte Filmemacher soll Berichten zufolge an einer US-Version der Erfolgsserie Squid Game arbeiten, die den Titel "Squid Game: America" tragen soll. Laut der Film & Television Industry Alliance ist der Drehstart für den 26. Februar 2026 in Los Angeles angesetzt. Eine offizielle Bestätigung seitens Netflix steht jedoch weiterhin aus. Während Cate Blanchett (56) bereits im Finale der Originalserie in einer kurzen Szene zu sehen war, hoffen Fans nun auf einen Auftritt von Leonardo DiCaprio (51). Der Hollywood-Star gilt als langjähriger Fan der Serie, was die Gerüchteküche zusätzlich anheizt.

Anders als das südkoreanische Original, welches mit moralischen Dilemmas und Gesellschaftskritik für Furore sorgte, soll "Squid Game: America" laut Insidern die bekannten tödlichen Spiele in einem eigenen Setting neu interpretieren. Die erwähnte Szene mit Cate aus dem Finale der Hauptserie deutet an, dass sich die mörderischen Spiele auch in anderen Teilen der Welt etabliert haben. Cates Mitwirken in dem Spin-off ist bislang unbestätigt, doch zahlreiche Fans halten eine Rückkehr der Oscarpreisträgerin für wahrscheinlich. Ebenso bleibt offen, ob Leo tatsächlich eine prominente Rolle in der Serie übernimmt, nachdem er in keiner der bisherigen Staffeln zu sehen war.

Leonardo, der spätestens seit Titanic zu den ganz großen Stars in Hollywood gehört, hat bislang noch nie eine Hauptrolle in einer Serie übernommen. Aktuell wird spekuliert, ob der Oscarpreisträger sein Seriendebüt unter der Regie von David geben könnte. Die beiden haben bereits in der Vergangenheit mehrfach ihre gegenseitige Bewunderung ausgesprochen. Seit Jahren wird der Schauspieler immer wieder mit dem "Squid Game"-Franchise in Verbindung gebracht, was die Fans nun hoffen lässt. Leo ist bekannt dafür, sich Akteuren wie Martin Scorsese (83) und Quentin Tarantino (62) anzuvertrauen; es bleibt abzuwarten, ob er diese Liste künftig um David erweitert.

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Lee Jung-Jae, Park Gyu-young und Lee Byung-hun im Juni 2025 in London

Getty Images Leonardo DiCaprio, Filmstar