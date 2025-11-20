Bestätigt Brendan Fraser hier etwa neuen "Die Mumie"-Film?

Brendan Fraser (56) macht die Rückkehr von "Die Mumie" offiziell zum Gesprächsthema – und verspricht genau das, worauf Fans seit Jahren hoffen. In einem neuen Gespräch mit der Associated Press erklärte der Oscarpreisträger, er habe "20 Jahre auf den Anruf gewartet" und nun sei es an der Zeit, den Wunsch des Publikums zu erfüllen. "Der Film, den ich machen wollte, wurde nie gemacht", sagte Brendan. "Ich bin stolz auf den dritten, weil er als eigenständiger Film funktioniert. Aber der, den ich machen wollte, kommt noch. Manchmal war der Ruf laut, manchmal nur ein entferntes Signal. Jetzt ist es Zeit, den Fans zu geben, was sie wollen", schwärmte der Schauspieler.

Neue Hinweise auf das Comeback gab es bereits im Sommer bei einem seltenen Wiedersehen der Stars: Am 6. Juli standen Brendan, Patricia Velásquez, John Hannah und Oded Fehr beim Fan Expo Denver gemeinsam vor den Kameras. Auffällig war jedoch, dass Rachel Weisz (55) und Arnold Vosloo fehlten, die Evelyn Carnahan und Imhotep in den Originalfilmen verkörperten. Laut Berichten von Deadline befindet sich Rachel allerdings in Verhandlungen über eine Rückkehr. Radio Silence, also Matt Bettinelli-Olpin (47) und Tyler Gillett, die mit "Ready or Not", den jüngsten Scream-Filmen und "Abigail" Erfolge im Horrorfach gefeiert haben, sollen die Regie übernehmen. Worum es in Teil vier gehen wird und wann der Film startet, ist noch nicht bekannt.

Die "Die Mumie"-Reihe startete 1999 und machte Brendan Fraser zu einem der gefragtesten Action-Stars seiner Zeit. Mit Rachel Weisz an seiner Seite sorgte das Duo nicht nur für spannende Unterhaltung, sondern brachte auch Charme und humorvolle Chemie auf die Leinwand. Für Brendan markiert diese Rückkehr ein weiteres Highlight, nachdem er mit einem Oscar-Gewinn sein großes Comeback gefeiert hatte. Fans dürfen gespannt sein, wie die Mischung aus Nostalgie und moderner Filmtechnik das nächste Abenteuer von Rick O'Connell gestalten wird.

Imago Brendan Fraser bei den Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Los Angeles, 17. November 2025

Imago Brendan Fraser bei der Los-Angeles-Premiere von "Rental Family" im Directors Guild Theatre

Imago Brendan Fraser und Rachel Weisz in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück" (2000)