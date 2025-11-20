Talia Oatway fürchtet um das Leben ihres Sohnes Oakley

Talia Oatway, die ehemalige Partnerin von Aaron Chalmers (38), macht sich große Sorgen um ihren dreijährigen Sohn Oakley. Das Kind wurde bereits bei der Geburt mit dem seltenen Apert-Syndrom diagnostiziert, einer komplexen Erkrankung, die den Schädel, die Hände und Füße betrifft. Nun stehen Mutter und Sohn vor einer weiteren Herausforderung: Ärzte entdeckten eine lebensgefährliche Hirnwasseransammlung, bekannt als Hydrozephalus. Im Interview mit The Sun erzählt die Influencerin: "Die CT-Untersuchung zeigte, dass er aufgrund der Meningitis im letzten Jahr eine leichte Schädigung im vorderen Bereich des Gehirns hatte. Außerdem zeigte sich, dass seine wiederhergestellte Stirn einen Teil des Knochens absorbierte."

Bereits im vergangenen Jahr hatte Oakley nach Komplikationen bei einer Schädeloperation im Koma gelegen. Seitdem musste er weitere Eingriffe über sich ergehen lassen und wurde insgesamt schon 19 Mal unter Vollnarkose operiert. Neben Hydrozephalus leidet der Junge auch an zyklischem Erbrechen, das ebenfalls durch die Meningitis ausgelöst wurde. Für Talia sind die Symptome ihres Sohnes mit enorm viel "Stress" verbunden, da er nonverbal ist. Oakley kann ihr also nicht erklären, wie es ihm geht.

Talia, die neben Oakley noch drei weitere Kinder großzieht, sucht wöchentlich psychologische Hilfe, um die immense Belastung zu bewältigen. Nach dem Ende ihrer Beziehung zu Aaron kümmert sich die Influencerin alleinerziehend um ihre Familie. Dieses Thema sorgte zwischen der Social-Media-Bekanntheit und dem Geordie Shore-Star bereits öfter für Konflikte. In ihrer Instagram-Story berichtete Talia kürzlich: "Diese Person redet online über Oakleys medizinische Versorgung, an der sie überhaupt kein Interesse hat. Er kommt zu keinen Terminen, geht nicht ins Krankenhaus, das ist unglaublich. Absolut unglaublich."

Instagram / talia.oatway Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley

Instagram / talia.oatway Talia Oatway mit ihrem Sohn Oakley, Juni 2024

