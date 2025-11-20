Ohne seine Frau: So hart war KDRS-Dreh für Frank Fussbroich

Frank Fussbroich (57), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat bei Kampf der Realitystars zum ersten Mal ohne seine Frau Elke (58) an einer Show teilgenommen. Bei den Dreharbeiten war der Realitystar auf sich allein gestellt und musste ohne seine gewohnte Begleitung auskommen. Beim Bild-Renntag sprach er mit Promiflash über diese neue Erfahrung. Der TV-Star erklärte, dass er die 58-Jährige anfangs sehr vermisst habe: "Ich bin ja eigentlich immer mit der Elke zusammen. Aber ich sag’ mal so, wenn ich in ein Format gehe, vermisse ich natürlich meine Elke."

Am Set angekommen, begann für Frank eine andere Herausforderung. Er betonte, wie wichtig es sei, die anderen Teilnehmer zu beobachten und zu analysieren. "Du musst ja erstmal die Leute kennenlernen und studieren und überlegen. Was machst du? Du musst ja auch eine Taktik haben. Ohne Taktik läuft nichts", erklärte er im Interview. Die anfängliche Unsicherheit wich schnell der Konzentration auf das Spiel, und er begann, sich auf die strategischen Aspekte der Sendung zu fokussieren. Trotz der ungewohnten Situation beschreibt der 57-Jährige die Erfahrung am Ende als positiv: "Das war geil."

Frank und Elke sind in der Öffentlichkeit vor allem als unzertrennliches Duo bekannt. Seit Jahren gehen sie sowohl privat als auch beruflich Hand in Hand durch das Leben. Das Ehepaar hat gemeinsam zahlreiche Projekte gemeistert, unter anderem auch ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars. Auch wenn bei "Kampf der Realitystars" für einen Moment andere Prioritäten galten, zeigt sich, wie stark die Verbindung zwischen den beiden ist.

RTLZWEI Frank Fussbroich, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Dennis, Can, Frank und Stephen bei "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / frank_fussbroich Elke und Frank Fussbroich, Januar 2024