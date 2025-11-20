Post Malone triumphiert: Erster CMA Award in Nashville

Die Country-Welt erlebte eine Überraschung bei den 59. jährlichen CMA Awards in Nashville, als Post Malone (30) seinen allerersten Country Music Award entgegennahm. In der Kategorie "Musical Event of the Year" konnte er mit seinem Song "Pour Me a Drink", einem Duett mit Blake Shelton (49), den Sieg holen. Die prestigeträchtige Veranstaltung fand in der Bridgestone Arena statt und wurde von der Sängerin Lainey Wilson (33) moderiert. Neben Post Malone und Blake Shelton durften sich an diesem Abend auch Ella Langley und Riley Green über den Sieg für das beste Musikvideo freuen.

Die CMA Awards waren bereits im Vorfeld voller Spannung, da die Nominierungen von großen Namen der Country-Szene wie Ella Langley, Megan Moroney (28) und Lainey Wilson dominiert wurden, die jeweils sechs Nominierungen erhielten. Lainey Wilson, die gleichzeitig Gastgeberin des Abends war, hatte selbst einige Auftritte geplant, während auch Größen wie Luke Combs (35), Chris Stapleton (47) und Keith Urban (58) für musikalische Highlights sorgten. Ebenfalls auf der Bühne geehrt wurde Country-Legende Vince Gill, der mit dem Willie Nelson Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde. Neben den musikalischen Darbietungen sorgten prominente Gäste wie Billy Ray Cyrus (64), NE-YO und LeAnn Rimes (43) für Glanz und Glamour auf dem roten Teppich.

Für Post Malone war dies ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die ihn von der Rap- und Pop-Welt nun auch in das Country-Genre geführt hat. Der vielseitige Musiker ist bekannt für seine genreübergreifenden Kollaborationen und hat schon öfter mit unkonventionellen Projekten überrascht. Der gemeinsame Erfolg mit Blake Shelton bei den CMA Awards zeigt, wie begeistert er neue musikalische Pfade beschreitet. Dass er sich jetzt auch in Nashville durchsetzen konnte, dürfte seine stetig wachsende Fangemeinde nur noch größer machen.

Getty Images Post Malone bei der New York Comic Con 2025 im Jacob K. Javits Convention Center

Getty Images Post Malone, Juni 2024

Getty Images Blake Shelton im Mai 2024 in Frisco, Texas