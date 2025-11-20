Pillen, Alkohol, Gras: Jack Osbourne war mit 17 im Entzug

Jack Osbourne spricht im Dschungelcamp offen über seine wildeste Zeit: In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erinnerte sich der Reality-Star daran, wie er mit 17 in eine Entzugsklinik in Kalifornien eincheckte. Zuvor habe er "viele Pillen, viel Alkohol, viel Gras" konsumiert, erzählte Jack seinen Mitcampern. Auf die Frage, ob er je rückfällig geworden sei, antwortete er knapp: "Nein". Der TV-Star, der als Teenager durch "The Osbournes" schlagartig berühmt wurde, schilderte, wie plötzliches Geld und fehlende Regeln in Los Angeles ihn in die Spirale trieben.

Im Gespräch mit Ruby Wax erklärte Jack, der Dreh selbst sei nie das Problem gewesen, sondern das Echo: "Das Drehen an sich hat mich nie wirklich gestört, es war das Ergebnis der Dreharbeiten. Die enorme Aufmerksamkeit. Ich war immer ziemlich schüchtern und beobachtet zu werden, war ziemlich seltsam", erzählt er seiner Mitstreiterin. Hinzu kam die neue Freiheit, der Überfluss, kaum Struktur – all das habe ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, bis er die Reißleine zog: "Ich wurde mit 17 nüchtern." Besonders emotional wurde es, als Jack über den Tod seines Vaters Ozzy sprach. Der legendäre Black-Sabbath-Frontmann war im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. "Es war definitiv ein Schock", sagte Jack im Camp, auch wenn die Familie von der Krankheit wusste: "Wir wussten nicht, dass es so schnell gehen würde."

Hinter den Kulissen gilt Jack als der Ruhige in einer Familie, die mit Humor und Offenheit oft laut ist. Die Nähe zwischen den Geschwistern zeigt sich seit Jahren in gemeinsamen Projekten und Gesprächen über schwierige Themen – auch über Sucht und Gesundheit. Mama Sharon machte ihren Kindern früh klar, wie sehr Familie Halt geben kann, wenn es stürmisch wird, und Kelly begegnete den Schatten der Vergangenheit gern mit einem Scherz, während Jack eher abwägt und stoppt, wenn ihm etwas zu weit geht. Dem vierfachen Vater Jack ist dieses Gleichgewicht heute wichtiger denn je: Er sucht die Stille, wenn der Trubel zu groß wird, und findet Kraft in Routinen, die nichts mit Kameras zu tun haben.

Getty Images Jack Osbourne, britische TV-Persönlichkeit

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022