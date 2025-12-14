Jack Osbourne schlendert mit schwangerer Aree durch L.A.

Jack Osbourne (40) und seine Frau Aree Gearhart wurden kürzlich bei einem entspannten Spaziergang in Los Angeles gesichtet, wie auf Bildern der Daily Mail zu sehen ist. Zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter Maple, die bald große Schwester wird, kehrten sie nach einem Einkaufsbummel in einem lokalen Sprouts-Markt zurück. Während Jack einen lässigen Look mit Kapuzenpullover, Shorts und Sandalen wählte, setzte Aree auf bequeme Umstandsmode und trug ein lockeres schwarzes T-Shirt mit Jeans. Letzte Woche hatte das Paar stolz verkündet, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Für Jack ist es bereits das fünfte Kind, und auf Instagram nahm er die frohe Botschaft mit Humor: "Ups, ich hab’s wieder getan!"

Die Ankündigung der Schwangerschaft fiel in eine emotionale Zeit für Jack, der erst kürzlich seinen Vater, den legendären Musiker Ozzy Osbourne (†76), verloren hat. In einem Interview erklärte der Reality-TV-Star, dass die bevorstehende Geburt Trost und Hoffnung spendet: "Wir sind super aufgeregt. Es war geplant, kam aber etwas früher als erwartet." Das Kind bezeichnete er als Lichtblick, das ihm dabei hilft, die Trauer um seinen Vater zu bewältigen. Jack und Aree, die seit 2023 verheiratet sind, beschäftigen sich derzeit intensiv mit den Vorbereitungen auf das neue Familienmitglied, und Maple scheint sich ebenfalls auf ihre neue Rolle als große Schwester zu freuen.

Jack, der aus der berühmten Osbourne-Familie stammt, ist bereits Vater von drei Mädchen aus seiner vorherigen Ehe mit Lisa Stelly (38). Mit Aree hat er vor zwei Jahren Tochter Maple bekommen – ein weiteres Mädchen, das das Familienglück perfektionierte. Viele Fans erinnern sich noch an ihre Verlobung 2021, als Jack in den sozialen Medien davon schwärmte, wie liebevoll Aree sei und welche wichtige Rolle sie auch als Stiefmutter übernommen habe. Seitdem teilt das Paar immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben, das von Liebe und familiärem Zusammenhalt geprägt ist.

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

Backgrid Aree Gearheart und Jack Osbourne am Silvestermorgen 2019

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

