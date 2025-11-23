Nach Ozzys Tod: Ist Jack Osbourne zu früh im Dschungel?

Jack Osbourne (40) sorgt im Camp von "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!" für hitzige Szenen – und für besorgte Stimmen. Der Ex-Teilnehmer Dean McCullough zweifelte an Jacks Anwesenheit im Camp. Vier Monate nach dem Tod seines Vaters Ozzy Osbourne (†76) beobachteten Zuschauer, wie er in der Sendung in Tränen ausbrach und mit Kelly Brook (46) aneinandergeriet. Dean erklärte gegenüber Bang Showbiz: "Ich glaube, Jack wird Schwierigkeiten haben. Wenn man ihn anschaut, sieht man in seinen Augen, dass er [niedergeschlagen] ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er dort sein sollte. Es ist zu früh."

Ihm zufolge wäre Jack in seinem persönlichen Umfeld deutlich besser aufgehoben gewesen. "Sein Vater ist erst im Juli gestorben, und das ist so ein aufwühlender, entblößender, nervenaufreibender Ort. Nichts am Dschungel ist angenehm. Ich habe einfach das Gefühl, er bräuchte gerade etwas Unterstützung", plauderte er weiter aus. Dennoch zeigte er sich auch zuversichtlich, dass Jack in guten Händen sei: "Ich kenne das Team sehr gut. Wir mussten vor dem Einzug einen rigorosen Test machen. Ich glaube, er wird gut betreut, aber wenn ich dort mit ihm wäre, würde ich ein Auge auf ihn haben."

Auch in der Aftershow "I'm A Celebrity... Unpacked" diskutierten prominente Gäste, ob Jacks Entscheidung für den Dschungel zu früh gefallen ist. Die Moderatorin Alison Hammond sagte klar: "Ich denke, er sollte sich erst einmal eine Pause gönnen." Auch der Comedian Leigh Francis fand deutliche Worte: "Da ist so viel Traurigkeit in seinem Gesicht. Es scheint, als wären seine Emotionen noch zu frisch." Laut einem Bericht von The Sun wollen die Show-Produzenten von ITV ebenfalls kein Risiko eingehen: Ein Insider betonte, dass das Team Jacks Wohlergehen ganz genau im Blick habe, um im Camp für Sicherheit zu sorgen.

Getty Images Ozzy Osbourne and Jack Osbourne, 2011

Imago Jack Osbourne am Flughafen Brisbane für "I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!" 2025 angekommen

Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York