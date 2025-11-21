Ozzys Beerdigung: Jack Osbourne von Anteilnahme überwältigt

Louis Osbourne und Jack Osbourne (40) haben im Podcast "Trying Not to Die" jetzt über den gewaltigen Andrang beim Abschied von ihrem Vater Ozzy Osbourne (†76) gesprochen. Die Brüder schilderten, wie die Stadt Birmingham am Mittwoch, 30. Juli, zur Bühne einer stillen, aber mächtigen Verneigung wurde. An ihrer Seite standen Sharon Osbourne (73) sowie die Schwestern Kelly Osbourne (41) und Aimee Osbourne (42), als der Trauerzug an der Black-Sabbath-Brücke stoppte. Fans warfen Blumen, riefen "Ozzy, Ozzy" und säumten die Straßen. Jack erzählte, wie ihn die Menschenmenge und die Ruhe im Moment des Innehaltens gleichermaßen berührten und überraschten.

Louis zeichnete im Gespräch lebhafte Bilder der Szenen aus der Heimat seines Vaters. Er habe vor der Abzweigung zur Brücke noch mit ein paar Reihen gerechnet, dann aber sei der Anblick überwältigend gewesen. "Die schiere Menge der Leute hat mich umgehauen", so Louis. Er bekomme noch immer "Gänsehaut", wenn er daran denke, wie Menschen "Laternenpfähle hochkletterten, aus Fenstern hingen, auf Bushaltestellen standen, um einen Blick zu erhaschen." Nachdem die Familie Blumen niedergelegt hatte, sei der Zug noch "weiter und weiter" gegangen. Laut Aufnahmen der BBC hielt der Trauerzug an der Black-Sabbath-Brücke etwa fünf Minuten, der Sarg war mit violetten Blumen geschmückt, die "Ozzy" ergaben, und die Familie zeigte der jubelnden Menge das Peace-Zeichen.

Jack, der aktuell an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps, "I'm a Celebrity, Get Me Out of Here", teilnimmt, sprach auch am Lagerfeuer über die letzten Wochen mit seinem Vater. "Wir wussten schon seit einiger Zeit, dass er krank war, aber es war trotzdem ein Schock. Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde", erzählte er unter Tränen. Er sei noch immer damit beschäftigt, den Verlust zu verarbeiten, schließlich seien erst ein paar Monate vergangen.

Ozzy und Jack Osbourne in New York

Getty Images Sharon, Jack, Kelly und Aimee Osbourne nehmen in Birmingham Abschied von Ozzy Osbourne, Juli 2025

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025