Enthüllt: Darum sagte Samuel Dohmen Auftritt bei SixxPaxx zu

Samuel Dohmen hat den Sprung von der Germany's Next Topmodel-Bühne auf die Showbühne der SixxPaxx gewagt – und verrät jetzt gegenüber Promiflash, warum er zugesagt hat. Bei einer Show in Köln stand der Model-Newcomer an der Seite der bekannten Performance-Truppe auf der Bühne. Auslöser war sein Freund Marvin Manson, der ihn direkt ansprach und ins Boot holte. Das Timing war spontan, der Entschluss fiel schnell. Und genau diese Mischung aus Freundschaft, Gelegenheit und Adrenalin sorgte dafür, dass Samuel am Ende das Mikrofon gegen die Choreo tauschte und vor kreischenden Fans performte.

Im Interview mit Promiflash zeichnete Samuel nach, wie es dazu kam. "Tatsächlich kam das über Marvin. Er hat mir gesagt: 'Hey, ich habe eine Show hier in Köln. Hättest du eigentlich auch Bock mitzumachen?' Da haben wir uns ein bisschen Wein reingetrunken und dann habe ich 'ja' gesagt. Und ja, jetzt sind wir hier, so schnell geht das", sagte Samuel gegenüber dem Portal. Die Herausforderung sei dennoch eine andere als bei GNTM. Auf die Nachfrage "Was kostet dich mehr Überwindung: vor Heidi Klum zu laufen oder vor kreischenden Fans zu strippen?" erklärte er: "Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, das ist eine ähnliche Anspannung. Dadurch, dass man halt so weiß: 'Okay, jetzt gleich Showtime, du musst abliefern.' Ich glaube, hier ist es noch mal ein bisschen anstrengender, weil man natürlich eine Choreo im Kopf hat und da nichts verkacken will. Das hat man jetzt beim Walk, sage ich mal, vor Heidi nicht unbedingt."

Für den Reality-Bekannten ist es nicht das erste Mal, dass er vor großem Publikum liefern muss, doch der neue Kontext verlangt andere Skills. Bei GNTM lag der Fokus auf Haltung, Blick und dem Moment auf dem Laufsteg vor Heidi Klum (52); bei den SixxPaxx zählen Tempo, Timing und Teamgefühl. Zwischen Samuel und Marvin, den der Model-Star als Kumpel bezeichnet, wirkt es vertraut. Der Performer findet sich damit in einem Umfeld wieder, in dem Freundschaft den Weg ebnet und Lampenfieber durch gemeinsames Proben abgebaut wird.

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Influencer

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen und Marvin Manson bei einem SixxPaxx-Auftritt, 2025

Getty Images Model Samuel Dohmen beim About YOU Fashion Ball, September 2025