Fans vermuten Trennung bei Daniela Djokic und Samuel Dohmen

Die Fans von Daniela Djokic und Samuel Dohmen sind in Sorge: Nachdem das beliebte Germany's Next Topmodel-Paar seine Beziehung erst im Juli öffentlich gemacht hatte, sorgt ihr Verhalten auf Social Media nun für Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus. Auf Instagram sind sämtliche Pärchen-Bilder gelöscht, und zeitweise hatten sich die beiden sogar entfolgt. Obwohl sie sich mittlerweile wieder folgen und erneut zusammen auf Social-Media-Plattformen zu sehen waren, bleibt unklar, ob die beiden noch ein Paar sind.

Scharfsinnige Beobachtungen von Fans brachten den Stein ins Rollen. Sie bemerkten, dass Samuel keine Beiträge mehr von Daniela liked. Auch in den Kommentaren wurden Fans deutlich: "Irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass sie getrennt sind.. Hoffe es aber nicht", schrieb ein Follower. Zuletzt waren die beiden jedoch noch gemeinsam auf einem Event zu Gast. Ob es dabei eine Versöhnung gab, bleibt offen. Ihre Verlobungsbilder blieben dennoch offline, was Rätsel aufgibt.

Ursprünglich hatte Daniela ihre Beziehung zu Samuel mit großer Begeisterung bestätigt, nachdem sie sich bei Dreharbeiten in Los Angeles kennengelernt hatten. Beide genossen es zunächst, ihre junge Liebe mit der Welt zu teilen, bevor sie vorsichtiger wurden. Daniela verriet damals, dass es für sie beide die erste öffentliche Beziehung sei, weshalb sie sich bewusst dazu entschlossen hatten, nicht zu viel preiszugeben. Dass das Paar solch lebhafte Diskussionen und Emotionen auslöste, zeigt, wie schnell sie sich ins Herz ihrer Fans katapultiert haben. Nun bleibt abzuwarten, ob sie bald Licht ins Dunkel ihres Beziehungsstatus bringen.

Anzeige Anzeige

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, GNTM-Kandidaten

Anzeige Anzeige

TikTok / dohmensamuel Samuel Dohmen und Daniela Djokic, Nachwuchsmodels

Anzeige Anzeige

Joyn / Daniel Graf Daniela Djokic, GNTM-Gewinnerin