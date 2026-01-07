Nach Scheidung: Channing Tatum entfernt Tattoo von Ex Jenna

Channing Tatum (45) hat am Wochenende in Costa Rica für Gesprächsstoff gesorgt: Der Magic Mike-Star planschte am Strand turtelnd mit Model Inka Williams (26) im Meer – und präsentierte dabei ganz nebenbei eine auffällige Veränderung. Wo früher an seiner Flanke das Matching-Tattoo mit Ex-Frau Jenna Dewan (45) prangte, scheint nun nichts mehr zu sehen zu sein. Paparazzi-Bilder zeigen den Schauspieler beim Baden und Lachen, Inka an seiner Seite, beide sichtbar entspannt. Das verschwundene Motiv ist brisant, denn es war ein Symbol aus ihren Ehegelübden. Der Zeitpunkt könnte kaum bedeutungsvoller sein, denn der zähe Scheidungsstreit der einstigen "Step Up"-Co-Stars ist erst vor Kurzem endgültig beigelegt worden.

Channing und Jenna hatten sich 2009 auf Bali ihre passenden Tattoos stechen lassen. Gegenüber People erklärte Channing 2012: "Es heißt 'Side by side'. Meins ist hier, aber ihres ist auf ihrem Fuß", sagte er. Nun scheint das Tattoo verschwunden zu sein, vermutlich durch einen Laser entfernt, berichtet Daily Mail. Parallel wurden im Dezember Details zum Vergleich der Scheidung offengelegt: Beide teilen sich demnach anteilig ihre in der Ehezeit angesparten SAG-Producer-Pensionsansprüche. Der Deal beendet den jahrelangen Clinch rund um Einnahmen aus "Magic Mike", jenen Überraschungserfolg, der mit minimalem Budget startete und zum Kassenschlager wurde. Zuvor hatten Gerichtsdokumente und Medienberichte über Verzögerungen, Mediationsversuche und gegenseitige Vorwürfe berichtet.

Privat scheint Channing nach Beziehungskapiteln mit Jessie J (37) und Zoe Kravitz (37) zuletzt bei Inka Williams angekommen zu sein. Die beiden wurden bereits im vergangenen Jahr zusammen gesichtet, und ihre jüngsten Strandmomente wirken wie ein Neustart fernab von Hollywood-Trubel. Jenna wiederum ist seit 2018 mit Steve Kazee (50) liiert, das Paar ist verlobt und hat zwei gemeinsame Kinder. Channing und Jenna teilen sich die Erziehung ihrer Tochter Everly. Die Ex-Partner verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die bei "Step Up" begann, durch Hochzeiten, Flitterwochen und Familienerweiterung führte – und nun, da das Symbol der alten Gelübde verschwunden ist, wohl ein ruhigeres Nachkapitel gefunden hat.

Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025

Getty Images Inka Williams und Channing Tatum beim London Film Festival 2025.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, November 2015