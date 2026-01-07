Gwyneth Paltrow klärt auf: Kaffee und nicht nur Knochenbrühe

Gwyneth Paltrow (53) hat in Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" am 6. Januar Klartext gesprochen und ein hartnäckiges Gerücht über ihre Ernährung aus dem Weg geräumt. Die Oscar-Preisträgerin erklärte, dass sie keineswegs nur Knochenbrühe trinkt, wie viele Fans seit Jahren glauben. "Aus irgendeinem Grund dachten die Leute, ich trinke nur Knochenbrühe", sagte Gwyneth im Gespräch mit Amy. Sie betonte, sie esse ganz normale Mahlzeiten und greife nachmittags höchstens zu einer Tasse Brühe – "wie eine Tasse Tee". Außerdem verriet die Schauspielerin, dass sie großer Kaffeefan ist und ihren Kaffee am liebsten mit roher, dicker Schlagsahne trinkt. "Ich bin nicht die Alternativmilch-Queen", stellte sie klar.

Hintergrund des Missverständnisses ist ein Interview aus dem Jahr 2023, in dem die Goop-Gründerin ihren Tagesplan schilderte und dafür einen Shitstorm erntete. Schon damals stellte sie klar, dass ihr Speiseplan weit mehr umfasst als Brühe und Gemüse: Sie esse volle Mahlzeiten und gönne sich auch Tage mit Pommes und allem, worauf sie Lust habe. Im Podcast mit der "Saturday Night Live"-Ikone blieb sie dabei und schwärmte zugleich von den Vorteilen der Knochenbrühe: gut für den Darm, reich an Protein und Kollagen. Gleichzeitig plauderten Gwyneth und Amy über eine andere Gewohnheit, von der sie sich weitgehend verabschiedet haben: Alkohol. "Warum mussten sie uns das verderben?", stöhnte Gwyneth, worauf Amy trocken antwortete: "Ich weiß, es ist ein Desaster."

Privat setzt Gwyneth, die als Unternehmerin und Schauspielerin gleichermaßen im Fokus steht, zunehmend auf Routinen, die ihr Wohlbefinden stärken. Sie sprach darüber, mit dem Arzt über möglichen Östrogenersatz zu sprechen, schwer zu trainieren und auf einem großen, schweren Pilates-Reformer nach dem Lagree-Prinzip zu arbeiten. Dazu kommt reichlich Protein, wie sie lachend andeutete: "Wir würgen 70 Mal am Tag Protein runter." Abseits solcher Fitness-Details ist Gwyneth für ihre Vorliebe für klare Rituale bekannt, teilt gerne Einblicke in Küche und Alltag und bleibt bei all dem genussorientiert – vom nachmittäglichen Brühen-Sip bis zum Kaffee mit Sahne am Morgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow bei der Premiere von "Marty Supreme" in New York am 16. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Women in Entertainment Gala: Gwyneth Paltrow im Beverly Hills Hotel, 3. Dezember 2025