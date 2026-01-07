Yulia Burtseva nach Beauty-OP verstorben: Arzt angeklagt

Influencerin Yulia Burtseva ist nach einem kosmetischen Eingriff in Moskau verstorben. Die 38-Jährige hatte sich am 4. Januar einer Gesäßvergrößerung unterzogen. Was als Routine-Eingriff geplant war, endete tragisch: Yulia erlitt einen anaphylaktischen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurz darauf verstarb. Wie RIA Nowosti und Kommersant übereinstimmend berichten, haben die russischen Behörden die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Todesursache zu klären. Dabei kam Schockierendes zutage. Der behandelnde Chirurg soll den Eingriff ohne medizinischen Abschluss durchgeführt haben. Am 5. Januar wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Klinikmitarbeiter eröffnet. Bei einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.

Im Rahmen der Untersuchungen prüft die russische Polizei nicht nur die Qualifikationen des Verdächtigen, sondern auch die allgemeinen praktischen Abläufe in der Klinik. Medizinische Unterlagen werden derzeit beschlagnahmt und forensische Untersuchungen durchgeführt, um einen detaillierten Einblick in die Umstände des Eingriffs zu bekommen. Der Fall hat in Russland und Italien für großes Aufsehen gesorgt, auch weil das Opfer keine Unbekannte war. Mit mehr als 73.000 Followern auf Instagram führte Yulia ein aktives Social-Media-Leben.

Yulia war online für Einblicke in ihren Familienalltag bekannt. Sie lebte mit ihrem Ehemann Giuseppe in Neapel und zeigte sich häufig mit ihrer kleinen Tochter. Während ihrer letzten Stunden in Moskau postete sie ein Video aus einem Café und schien noch frohen Mutes. Die Erinnerungen an die lebensfrohe Influencerin werden von ihrer Familie und ihren Fans gleichermaßen getragen, deren Kommentare von großem Schmerz und Mitgefühl zeugen. "Das war eine furchtbare Nachricht", schrieb eine ihrer Followerinnen – eine von vielen Botschaften, die sich unter ihrem letzten Beitrag häufen.

Instagram / burtseva_italia Yulia Burtseva, Influencerin

Instagram / burtseva_italia Yulia Burtseva, Influencerin

